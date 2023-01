MCI Capital, LC Renuncia à Condição de Oferta Pública de Compra em Dinheiro da Ações Ordinárias da Atento S.A. e Prorroga Data de Vencimento

/EIN News/ -- IOWA CITY, Iowa, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A MCI Capital, LC (“MCI”), subsidiária da MCI, LC, anunciou hoje a extensão da oferta pública de compra de ações anunciada anteriormente de até 1.525.000 ações ordinárias da Atento S.A. (NYSE:ATTO) (“Atento”) pelo preço de compra de US $ 5,00 por ação para às 17h de 09 de janeiro de 2023, horário de Nova York. A oferta pública de compra de ações estava agendada para expirar à 00h do dia 30 de dezembro de 2022, horário de Nova York. A oferta foi prorrogada para o quinto dia útil após a expiração anterior. O depositário da oferta pública de compra de ações informou que, a partir das 17h do dia 30 de dezembro de 2022, um total de 561.277 ações ordinárias da Atento, S.A. foram validamente ofertadas e não retiradas, incluindo 21.474 ações ofertadas de acordo com o aviso de fornecimento de garantia da oferta.



A MCI renunciou à condição mínima da oferta de 775.000 ações validamente ofertadas e não retiradas. Conforme anunciado anteriormente, se mais de 1.525.000 ações forem ofertadas através da oferta pública de compra de ações, então, de acordo com os termos e condições da oferta pública de compra de ações, a MCI comprará ações de acionistas que ofertem adequadamente ações em uma base pro rata com base no número agregado de ações ofertadas.

As propostas das ações da oferta pública de compra devem ser feitas antes do seu vencimento e podem ser retiradas a qualquer momento antes do vencimento, de acordo com os termos descritos nos documentos da oferta.

Informações Importantes Sobre a Oferta Pública de Compra de Ações



Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de compra ou solicitação de uma oferta para venda de quaisquer ações ordinárias da Atento ou quaisquer outros valores mobiliários. Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos. A MCI protocolou na SEC uma Declaração de Proposta de Oferta no Programa TO, inclusive uma oferta de compra, uma carta de transmissão e documentos relacionados, estabelecerá em detalhes os termos da proposta de oferta, e a Atento protocolou na SEC uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Programa 14D-9 referente à oferta. OS MATERIAIS DA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE AÇÕES (INCLUINDO A OFERTA DE COMPRA DE AÇÕES, CARTA DE TRANSMISSÃO RELACIONADA E ALGUNS OUTROS DOCUMENTOS DA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE AÇÕES) E A DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO/RECOMENDAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE DEVEM SER LIDAS CUIDADOSAMENTE E CONSIDERADAS PELOS ACIONISTAS DA ATENTO ANTES DE QUALQUER DECISÃO SER TOMADA COM RELAÇÃO À OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE AÇÕES. Os acionistas da Atento podem obter gratuitamente a Declaração de Oferta Pública de Compra de Ações e outros documentos protocolados no site da SEC em www.sec.gov. Os acionistas da Atento também podem obter cópias gratuitas dos materiais da oferta pública de compra de ações entrando em contato com o Agente de Informações, MacKenzie Partners, Inc., em tenderoffer@mackenziepartners.com ou pelo telefone gratuitamente por meio do número (800) 322-2885.

Sobre a MCI: A MCI, LC é uma holding de várias empresas operacionais que fornecem um conjunto diversificado de serviços de tecnologia de terceirização de processos de negócios habilitados para tecnologia (BPO) e experiência do cliente (CX). A MCI Capital, LC é uma subsidiária da MCI, LC.

Impulsionando a modernização através da digitalização, a MCI garante que os clientes façam mais por menos. A MCI é a holding de uma linha diversificada de empresas de serviços de negócios habilitados para tecnologia. A MCI amplia, adquire e opera organicamente empresas que possuem portfólios sinérgicos de produtos e serviços, incluindo, mas não se limitando a: Soluções Automatizadas de Contact Center (ACCS), gerenciamento de contatos com clientes, Serviços de TI (IT Schedule 70), Hospedagem em Nuvem, Equipe Profissional Temporária e Administrativa (TAPs Schedule 736), Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM), Terceirização de Processos de Negócios (BPO), Processamento de Reivindicações, Cobranças, Provedor de Experiência do Cliente (CXP), Atendimento ao Cliente, Provedor de Experiência Digital (DXP), Gerenciamento de Recebíveis de Contas (ARM), Desenvolvimento de Software de Aplicativos, Serviços Gerenciados, Protocolo de Voz sobre Internet (VoIP) e Serviços de Tecnologia, para parceiros de médio mercado, federais e empresariais.

A MCI emprega quase 5.000 pessoas de talento e tem mais de 300 parceiros de clientes globais diversos nas seguintes marcas da MCI: GravisApps, Gravis Marketing, Mass Markets, MCI BPO, MCI Federal Services (MFS), Teletechnology, The Sydney Call Center, OnBrand24, e Valor Intelligent Processing (VIP).



A MCI e suas subsidiárias entraram para a Lista de Empresas de Crescimento Mais Rápido da Revista Inc. 18 vezes.

A MCI tem centros de gerenciamento de contato com clientes, serviços de TI e terceirização de processos de negócios nos EUA, Canadá, Ásia, México e América Central. A MCI fornece produtos e serviços sob os seguintes códigos NAICS: 511210 Editores de Software, 518210 Serviços de Processamento de Dados, Hospedagem e Serviços Relacionados, 519190 Todos os Outros Serviços de Informação, 524291 Ajuste de Reivindicações, 541511 Serviços de Programação de Computadores Personalizados, 541512 Serviços de Design de Sistemas de Computador, 541519 Outros Serviços Relacionados a Computadores, 541519 Serviços de Tecnologia da Informação e Revendedores de Valor Agregado, 541611 Serviços de Consultoria em Gestão Administrativa e Gestão Geral, 541613 Serviços de Consultoria em Marketing, 541690 Outros Serviços de Consultoria Científica e Técnica, 541990 Todos os Outros Serviços Profissionais, 561110 Serviços Administrativos de Escritório, 561320 Serviços de Ajuda Temporária, 561330 Organizações de Empregadores Profissionais, 561421 Serviços de Atendimento Telefônico, 561422 Agências de Telemarketing e Outros Centros de Contato, 561431 Centros de Correio Privado, 561440 Agências de Cobrança, 561499 Todos os Outros Serviços de Suporte Comercial, 561990 Todos os Outros Serviços de Suporte, 611430 Treinamento de Desenvolvimento Profissional e de Gestão. Saiba mais em www.mci.world

Este comunicado de imprensa contém declarações de previsão com base nas expectativas atuais que envolvem uma série de riscos e incertezas. As declarações de previsão deste comunicado contêm “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934 Os reais resultados, desempenho ou realizações podem ser substancialmente diferentes dos resultados contemplados, expressos ou implícitos pelas declarações de previsão aqui contidas. Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, aqueles relacionados à oferta pública de compra de ações descrita neste comunicado de imprensa, incluindo que as condições para o fechamento da oferta pública de compra de ações possam não ser atendidas ou, na medida permitida pela lei aplicável, possam ser renunciadas pela MCI a seu exclusivo critério, incertezas quanto ao número de ações a serem ofertadas e compradas na oferta pública de compra de ações, e riscos relacionados ao preço de mercado e liquidez das ações ordinárias da Atento. Também fazemos referência aos riscos e incertezas relacionados aos negócios, operações, assuntos, resultados e condição financeira da Atento detalhados nos relatórios protocolados pela Atento na SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 20-F do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 (incluindo a seção “Fatores de Risco” do mesmo), que pode ser visualizado no site da SEC em www.sec.gov. A MCI alerta que os fatores anteriores não são exclusivos. Os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas somente até a presente data. Além disso, o desempenho passado pode não ser indicativo de resultados futuros.