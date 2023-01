Lancement de Wix par Profiscient : création et gestion de sites web par abonnement mensuel pour les entreprises locales

Site Web pour petites entreprises par Wix par Profiscient Logo Wixparprofiscient.com

Avec ce nouveau service, l’agence digitale Profiscient donne la possibilité aux entreprises locales d’obtenir un site web moderne, référencé et abordable.

En proposant un service de création de sites web à prix imbattable, Wix par Profiscient rend le Web accessible aux petites entreprises comme vecteur de visibilité et d’accroissement des ventes.” — Alexis Lhuillier

PARIS, FRANCE, January 4, 2023 / EINPresswire.com / -- Lancement de Wix par Profiscient , un service de création et gestion de sites web par abonnement mensuel abordable, pour les entreprises localesProfiscient annonce le lancement de Wix par Profiscient, un service de création et de gestion de sites web accessible aux petites entreprises locales par le biais d’un abonnement mensuel à tarif avantageux (à partir de 69 euros HT/mois).Avec ce nouveau service Wix par Profiscient, l’agence de communication digitale Profiscient souhaite donner la possibilité aux entreprises de taille modeste d’obtenir un site web optimisé SEO qui génère des ventes.Création de sites web à prix imbattable pour les entreprises localesWix par Profiscient est née d’un simple constat. Par manque de temps, de ressources humaines ou financières, les petites entreprises rencontrent des difficultés à se digitaliser. Toutefois, le Web est un fort levier d’acquisition qui participe à la croissance des entreprises.En proposant un service de création de sites web à prix imbattable, Wix par Profiscient rend le Web accessible aux petites entreprises comme vecteur de visibilité et d’accroissement des ventes.À cet effet, trois formules sont disponibles, les entreprises peuvent obtenir : un site vitrine à partir de 69 euros HT par mois, un site action à partir de 89 euros HT par mois ou un site boutique à partir de 139 euros HT par mois.Les sites web créés par Wix par Profiscient pour les entreprises locales sont optimisés SEO, par conséquent grâce au référencement naturel basé sur une sélection de mots-clés pertinents et une stratégie de netlinking, les sites web remontent en position de tête sur le populaire moteur de recherche Google.Diverses fonctionnalités sont intégrées aux sites web lors de la création selon la formule choisie et le secteur d’activité des entreprises locales : module de réservation, demande de devis, click & collect, paiement en ligne.Le service de création de sites web abordable proposé par Wix par Profiscient s’allie à la gestion des sites web sur une base mensuelle, à la demande des entreprises.Gestion mensuelle de sites web pour les entreprises localesAfin que les entreprises locales puissent se concentrer sur leur cœur de métier, Wix par Profiscient s’occupe de la gestion mensuelle complète des sites web. Tout au long de l’année, au cours de l’abonnement au service Wix par Profiscient, l’agence de communication digitale met à jour le contenu des pages de sites web à la demande des entreprises.Maintenir un contenu pertinent et actualisé permet aux visiteurs des sites web de mieux connaître les entreprises locales à mesure qu’elles acquièrent de la visibilité.Wix par Profiscient intègre du contenu textuel et visuel de qualité pour mettre en avant les produits et les services commercialisés par les petites entreprises afin de les démarquer de la concurrence.Grâce à la gestion mensuelle de sites web, Wix par Profiscient s’occupe sereinement de la présence en ligne des entreprises et de leur communication digitale pour un tarif avantageux.L’abonnement mensuel présente le mérite de permettre aux entreprises de taille modeste de financer leur site web en limitant l’impact budgétaire du process de digitalisation et de rentabiliser leur investissement rapidement en générant des ventes en ligne.À propos de Wix par ProfiscientAu service des TPE et PME, Wix par Profiscient assure la création et la gestion de sites web optimisés SEO par le biais d’un abonnement mensuel abordable pour les entreprises ne disposant pas d’un budget conséquent. Wix par Profiscient accompagne les entreprises de la création du site web à la mise en place d’une stratégie de communication digitale efficace.La mission de Wix par Profiscient : faire du Web un canal de vente incontournable pour les petites entreprises et développer leur avantage concurrentiel durable grâce au marketing digital.

