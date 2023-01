/EIN News/ -- Quadient annonce un contrat de plus de 12 millions de dollars de services logiciels par souscription avec l’un des cinq plus grands groupes d’assurance santé au monde

Paris, le 4 janvier 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce avoir signé son contrat le plus important pour ses solutions d'Automatisation Intelligente des Communications, dans le cadre d'une extension de contrat de deux ans avec l'une des 5 premières entreprises mondiales d’assurance santé, basée aux États-Unis.

Début 2022, ce client historique des solutions courrier avait choisi les solutions de gestion des communications clients (CCM) de Quadient pour créer, gérer et distribuer des communications personnalisées et conformes via ses différents points de contact et canaux. La récente extension du contrat comprend un ensemble complet de services professionnels pour mener à bien la migration de dizaines de systèmes existants à travers l’organisation vers Quadient® Inspire, le groupe ayant décidé de faire de la plateforme de Quadient son hub CCM unique et centralisé. L'extension du projet représente un revenu supplémentaire de 6 millions de dollars par an en moyenne, avec une contribution partielle dès le quatrième trimestre de cette année fiscale, prenant fin le 31 janvier 2023.

« Nous sommes fiers que cette organisation de premier plan ait accordé sa confiance à Quadient », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « La première phase de ce projet avait déjà démontré la capacité de nos équipes commerciales des solutions courrier à identifier les opportunités de transformation digitale auprès de leurs grands clients, et à travailler aux côtés de nos équipes software et de services professionnels pour aider les entreprises dans la transition de leurs systèmes existants vers notre puissante solution omnicanale.

« Quadient s’évertue à être un partenaire de confiance pour les entreprises mettant en œuvre des parcours clients digitalisés à grande échelle. Sur un marché très concurrentiel, nous sommes particulièrement fiers qu'un client aussi prestigieux ait choisi de migrer ses anciens systèmes vers notre plateforme logicielle après l'avoir expérimentée pendant plusieurs mois, confortant ainsi notre approche permettant de mener à bien de grands déploiements, de soutenir et entretenir des relations avec nos clients sur le long terme, pour les accompagner dans la mise en place de notre solution dans l’ensemble de l’organisation. La réussite de ce projet de vente additionnelle et son expansion actuelle illustrent notre capacité à faire émerger des synergies entre nos différentes activités, ce qui contribue à l'accélération de la croissance annuelle de nos revenus."

Quadient Inspire est la seule solution du marché assez flexible pour être proposée any-premise, à savoir avec un déploiement au choix entièrement SaaS (Software-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) gérée et hébergée, sur site, en cloud privé ou public, ou encore en mode hybride.

Partie intégrante de la plateforme d’Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, Inspire est spécialement conçue pour les entreprises dont les volumes de communication sont très importants et pour lesquelles l'évolutivité est essentielle. Inspire contribue à alimenter de plus d'un milliard de communications et d'interactions clients au quotidien. Les solutions logicielles de Quadient aident les entreprises à répondre aux changements à la fois du marché, de la réglementation et des attentes en termes d’expérience client, mais les accompagne aussi dans la transformation de leurs flux de communication afin d'offrir des expériences exceptionnelles sur tous types de canaux.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com/fr

Contact Presse Quadient Agence LaSuite&Co

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 – alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Pièce jointe