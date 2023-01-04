Matthews International 的能源解决方案业务在 2023 财年第一季度获超过 2 亿美元的订单

储能解决方案业务的订单总额超出 2022 财年收入的两倍

巩固了 Matthews International 在不断发展的电动汽车 (“EV”) 储能解决方案行业中的领先地位

公司收到多家 EV、电池与氢燃料电池组件制造商的订单



/EIN News/ -- 匹兹堡, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) （“Matthews”）是工业技术和可再生能源设备的全球供应商，该公司在今日宣布，其在 2023 财年第一季度收到的储能解决方案业务订单总额超过 2 亿美元。这些订单来自多家电动汽车 (“EV”)、燃料电池和电池制造商，为这个快速发展的行业提供设备和服务。

“我们很高兴看到储能解决方案订单持续强劲，这一订单率反映了行业对我们独特解决方案的专有性质的兴趣，”Matthews 的总裁兼首席执行官 Joseph Bartolacci 说道，“在过去的两个财年中，我们的储能解决方案业务增长了两倍多。有了这些订单，我们有可能在本财政年度，实现又一年的极为显著的增长。”

关于 Matthews International Corporation

Matthews International Corporation 是工业技术、悼念产品和品牌解决方案的全球供应商。工业技术部门设计、制造、服务并分销高科技的订制能源储存、标记、编码，以及工业自动化技术和解决方案。悼念部门是领先的悼念产品供应商，业务包括追悼会、棺材、火葬相关产品以及火化和焚化仪器，主要面向墓地和殡仪馆客户，帮助家庭从悲伤转向悼念。SGK 品牌解决方案部门是包装解决方案与品牌体验的领先供应商，协助企业简化市场营销、扩充其品牌并提供价值。公司在六大洲超过 26 个国家拥有约 12,000 名员工，致力于提供最优质的产品和服务。

前瞻性信息

本新闻稿中包含的任何前瞻性声明均根据 1995 年的《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款提供。此类前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致公司的未来业绩与管理层的预期存在重大差异。虽然公司认为此类前瞻性声明中反映的预期合理，但公司不能保证此期望在未来被证明是正确的。可能导致公司业绩与此类前瞻性声明中提及的业绩产生重大差异的因素主要包括：国内或国际经济状况的变化、外汇汇率的变化、利率变化、公司制造产品所用材料的成本变化、死亡率与火葬率的变化、由于公司经营行业进行整合或其他因素（如供应链中断、劳动力短缺或劳动力成本增加）而导致的产品需求或定价变化、由于国内或国际竞争压力导致产品需求或定价变化、实现降低成本目标的能力、与公司的收购相关的未知风险、出于网络安全方面的考虑、公司内部控制的成效、对国内外法律法规的遵守情况、超出公司控制的技术因素、疫情或类似疾病爆发的影响或对我司行业、客户、或供应链的其他干扰因素、国际冲突的影响（例如当前俄罗斯和乌克兰之间的战争）以及公司在 10-K 表格的年度报告和向美国证券交易委员会定期提交的其他文件中描述的其他因素。

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