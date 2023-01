Matthews International erhält im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 Aufträge im Wert von über 200 Mio. USD für den Geschäftsbereich Energielösungen

Auftragseingang ist mehr als doppelt so hoch als der Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 im Bereich Energiespeicherlösungen

Festigung der Position von Matthews International als führendes Unternehmen in der wachsenden Branche für Energiespeicherlösungen für Elektrofahrzeuge („EV“)

Das Unternehmen hat Aufträge von mehreren Herstellern von EV-, Batterie- und Wasserstoff-Brennstoffzellenkomponenten erhalten



/EIN News/ -- PITTSBURGH, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) („Matthews“), ein globaler Anbieter von Industrietechnologien und Anlagen für erneuerbare Energien, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 insgesamt mehr als 200 Mio. USD an Aufträgen für sein Geschäft mit Energiespeicherlösungen erhalten hat. Die Aufträge wurden von mehreren Herstellern von Elektrofahrzeugen („EV“), Brennstoffzellen und Batterien für die Lieferung von Ausrüstung und Dienstleistungen für das schnell wachsende Geschäft erteilt.

„Wir freuen uns sehr über die anhaltend gute Auftragslage für unsere Energiespeicherlösungen. Diese Auftragsrate spiegelt das Interesse der Industrie an unseren einzigartigen Lösungen wider“, so Joseph Bartolacci, President und CEO von Matthews. „In den vergangenen zwei Geschäftsjahren hat sich unser Geschäft mit Energiespeicherlösungen mehr als verdreifacht. Mit diesen Aufträgen sind wir potenziell auf dem besten Weg, in diesem Geschäftsjahr ein weiteres Jahr mit sehr starkem Wachstum zu erleben.“

