股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Rackspace Technology, Inc. 的投 資者調查索償事宜 - RXT

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Rackspace Technology, Inc.（「Rackspace」或「該公司」）(NASDAQ: RXT) 的投資者調查索償事宜。 建議相關投資者電郵至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529 內線 7980 聯絡 Robert S. Willoughby。



本次調查涉及 Rackspace 和其部分高級職員及／或董事有否參與證券欺詐或其他違法商業行為。

[點擊此處了解關於加入集體訴訟的資訊]

2022 年 12 月 3 日，Rackspace 披露該公司在發現一宗保安事故後主動關閉其寄存 Exchange 環境的電源。 2022 年 12 月 5 日，Rackspace 公佈最新消息，表示其「已在 Microsoft 365 上為數千名客戶成功恢復電郵服務，並繼續在為每名受影響客戶恢復電郵服務方面取得進展。」

受此消息影響，2022 年 12 月 5 日 Rackspace 的股價每股下跌 0.75 美元，跌幅為 15.46%，收盤價為每股 4.10 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫均設有辦事處，在企業、證券和反壟斷集體訴訟領域是公認的頂尖律師事務所。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。Pomerantz 創立至今已超過 85 年，一直致力於秉承公司傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為的受害者爭取權益。該事務所曾多次為集體訴訟成員追回數百萬美元的損害賠償。請瀏覽 www.pomlaw.com 。