股東提示：Pomerantz Law Firm 代表 Verve Therapeutics, Inc.（股票代號：VERV）的投資者調查索賠事宜

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 現正代表 Verve Therapeutics, Inc.（「Verve」或「該公司」）」）（NASDAQ： VERV）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者發送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529 內線 7980 與Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Verve 與其某些高級職員及／或董事是否有從事證券欺詐或其他違法商業行為。

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於 2022 年 10 月 31 日，Verve 發出一份新聞稿，「宣佈已於 American Heart Association（美國心臟協會）的同業評審期刊Circulation中刊登臨床前數據，支持 VERVE-101 用於治療異合子家族性高膽固醇血症（HeFH），為一種動脈粥樣硬化心血管疾病（ASCVD）的遺傳症狀。」 根據該公司匯報的臨床前數據，VERVE-101 未有顯示出遠高於用作治療高膽固醇的傳統藥物 - 他汀類藥物（statins）的療效。

受此消息影響，於 2022 年 10 月 31 日 Verve 的股價每股下跌 $3.00 美元，或下挫 7.37%，收市報每股 $37.70 美元。

其後於 2022 年 11 月 7 日，Verve 公佈「美國食品及藥物管理局（FDA） 暫緩其新藥臨床試驗（IND）申請，有關申請是希望在美國進行臨床實驗，評估 VERVE-101 對異合子家族性高膽固醇血症（HeFH）患者的作用...。」

受此消息影響，於 2022 年 11 月 7 日 Verve 的股價每股下跌 $9.54 美元，或下挫 30.49%，收市報每股 $21.75 美元。

其後於 2022 年 12 月 5 日，Verve 披露 FDA 已要求提供額外數據，以解決暫緩執行臨床試驗的事宜。

受此消息影響，於 2022 年 12 月 5 日 Verve 的股價每股下跌 $2.58 美元，或下挫 10.75%，收市報每股 $21.42 美元。

Pomerantz Firm在紐約、芝加哥、洛杉磯及巴黎設有辦事處，獲公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域中首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz Firm 由已故的 Abraham L. Pomerantz 先生所創立，他被譽為集體訴訟之父，為證券集體訴訟領域之先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了多筆數百萬美元的損害賠償金。請瀏覽 www.pomerantzlaw.com 。