股東提示：Pomerantz Law Firm 代表 Progyny, Inc.（股票代號：PGNY）的投資者調查索賠事宜

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 現正在代表 Progyny, Inc.（「Progyny」或「該公司」）（NASDAQ：PGNY）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者發送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529，內線 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Progyny 與其某些高級職員及／或董事是否有從事證券欺詐或其他違法商業行為。

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於 2022 年 12 月 7 日，Jehoshaphat Research 刊登了一份關於 Progyny 的簡短報告，題為「A Love Child of Accounting Games & Credit Risk」（下稱「Jehoshaphat Report」）。 Jehoshaphat Report 指稱 Progyny 「透過其財務報告操作欺騙投資界」，並指 Progyny 「實際上無利可圖，但利用會計手段來掩蓋此問題。」 除其他事項外，該報告指稱 Progyny 「明顯地已決定在最近停止就客戶取消作出的應計撥備，... 或會令收益及毛利率額外增加約 400 個基點」，而且 Progyny 匯報的「信貸虧損」「更像是虛增收益的回撥」，理由是該公司擁有「優質的企業客戶群。」 受此消息影響，Progyny 的股價於 2022 年 12 月 7 日的日内交易中大幅下跌。

Pomerantz Firm在紐約、芝加哥、洛杉磯及巴黎設有辦事處，獲公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域中首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz Firm 由已故的 Abraham L. Pomerantz 先生所創立，他被譽為集體訴訟之父，為證券集體訴訟領域之先驅。在80 多年後的今天，Pomerantz Firm 秉承其創立事務所的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權益。事務所已經代表集體訴訟成員取回多筆價值數以百萬美元計的損害賠償金。請瀏覽 www.pomerantzlaw.com。

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