Galapagos geeft presentatie op 41ste jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference

/EIN News/ -- Mechelen, België; 3 januari 2023, 22.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) neemt op 9-12 januari 2023 deel aan de 41ste jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference.



Paul Stoffels1, CEO, zal een presentatie geven op maandag 9 januari om 4.30 p.m. PST/7.30 p.m. ET (dinsdag 10 januari om 01.30 a.m. CET). De presentatie zal live worden uitgezonden en is toegankelijk via deze link. Een herhaling van de webcast zal beschikbaar zijn op de website van Galapagos (https://www.glpg.com/webcasts).

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten met een grote medische behoefte. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat ontdekkingsprogramma’s tot fase 4 voor immunologie, oncologie en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Contact

Investeerders:

Sofie Van Gijsel

Head of Investor Relations

+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs

Director Investor Relations

+32 495 58 46 63

ir@glpg.com

Media:

Marieke Vermeersch

Head of Corporate Communication

+32 479 490 603

media@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

1 Handelend via Stoffels IMC BV

Bijlage