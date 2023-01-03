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股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 NeoGenomics, Inc. (NEO) 的投資者調查索賠事宜

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 NeoGenomics, Inc.（「NeoGenomics」或「該公司」）(NASDAQ: NEO) 的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529 分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。

該調查涉及 NeoGenomics 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。 

[點擊此處了解關於加入集體訴訟的資訊]

於 2021 年 11 月 4 日，NeoGenomics 披露，其正在「外部律師的協助下進行一項內部調查，重點關注某些諮詢和服務協議是否符合聯邦醫療保健法律法規」，並且最近「向美國衛生與公眾服務部檢察專員辦公室通報了我們的調查」。此外，該公司還披露，其「累積了 1050 萬美元的準備金，以用於與聯邦醫療計劃橫跨多年的收入相關的潛在損害和負債」。

受此消息影響，NeoGenomics 普通股的價格從 2021 年 11 月 3 日的每股 46.53 美元下跌至 2021 年 11 月 4 日收盤時的每股 38.35 美元，跌幅為 8.18 美元，即 17.6%。 

之後，於 2022 年 3 月 28 日，NeoGenomics 披露，「董事會和首席執行官 Mark Mallon 已同意 Mallon 先生辭去首席執行官和董事會成員的職務，立即生效」。同時，公司披露其「目前預計 2022 年第一季度的收入可能低於其先前指引的 1.18 至1.2 億美元的下限，而 2022 年第一季度的息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 將低於其先前指引的下限 (1500) 至 (1200) 萬美元。EBITDA 虧損之所以高於預期，主要是由於貨物臨床服務銷售成本高於預期。公司打算立即採取行動解決績效和成本問題······此外，公司已撤回其於 2022 年 2 月 23 日發布的 2022 年度財務指引」。

受此消息影響，NeoGenomics 普通股的價格從 2022 年 3 月 28 日的每股 17.79 美元下跌至 2022 年 3 月 29 日收盤時的每股 12.49 美元，跌幅為 5.30 美元，即 29.8%。 

最後，於 2022 年 4 月 27 日，NeoGenomics 公布了其 2022 年第一季度的財務業績，其中該季度的收入為 1.17 億美元，EBITDA 虧損為 1900 萬美元；「2022 年第一季度[綜]合毛利」「較 2021 年同期下降 [d] 8.0%」，且「與 2021 年同期相比，[營]運費用增加了 3400 萬美元，即 59%」。對此，該公司解釋說，「為支持公司的戰略增長舉措而增加的工資和工資相關成本」導致利潤下降和營運費用增加。 

受此消息影響，NeoGenomics 普通股的價格從 2022 年 4 月 26 日的每股 10.85 美元下跌至 2022 年 4 月 27 日收盤時的每股 10.44 美元，跌幅為 0.41 美元，即 3.8%。

Pomerantz LLP 於紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫均設有辦事處，被公認為企業、證券和反壟斷集體訴訟領域的頂級律師事務所之一。Pomerantz 由已故的、被稱為集體訴訟律師界泰斗的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。於超過 85 年後的今天，Pomerantz 繼續着他建立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為的受害者爭取權利。該所已代表集體訴訟成員追回多筆數百萬美元的損害賠償金。詳情見 www.pomlaw.com

聯絡人：
Robert S. Willoughby
Pomerantz LLP
rswilloughby@pomlaw.com
888-476-6529 分機 7980


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Distribution channels: Consumer Goods, Law


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