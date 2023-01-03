股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 JOANN Inc. 的投資者調查索賠事宜 - JOAN

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 JOANN Inc.（「JOANN」或「該公司」）（納斯達克代號：JOAN）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。

該調查涉及 JOANN 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2022 年 12 月 12 日，Joann 發佈了一篇新聞稿，「報告了截至 2022 年 10 月 29 日止第三季的業績。」除其他項目外，Joann 的每股盈利（「EPS」）為 0.06 美元，淨銷售額為 5.628 億美元，較上年同期下降 7.9％。該公司的業績未如分析師對每股盈利 0.23 美元和淨銷售額 5.6916 億美元的預期。

受此消息影響，Joann 的股價在隨後的兩個交易時段每股下跌 0.76 美元，跌幅為 17.31%，於 2022 年 12 月 14 日的收市價為每股 3.63 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。詳情請瀏覽 www.pomlaw.com .