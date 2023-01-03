股東提醒：Pomerantz Law Firm 代表 NewAge, Inc. (NBEVQ) 的投資者調查索賠事宜

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 NewAge, Inc.（下稱「NewAge」 或 「公司」）的投資者調查索賠事宜 (OTCMKTS: NBEVQ)。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。

該調查涉及 NewAge 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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NewAge 於 2022 年 1 月 10 日向美國證券交易委員會（下稱「SEC」）提交文件宣佈，公司董事會首席執行官（下稱「CEO」）Brent Willis 已同意 Willis「辭去公司 CEO、董事及僱員職務，立即生效。公司及 Willis 先生將於日後釐定其離職條款。[. . .] Ed Brennan 將為高級管理團隊提供額外的指導和方向 [. . .]。」

受此消息影響，NewAge 在隨後兩個交易日的股價每股下跌 0.09 美元，跌 8.42%，於 2022年 1 月 12 日的收市價為每股 0.925 美元。NewAge 於 2022 年 5 月 17 日披露收到 The Nasdaq Stock Market LLC（下稱「Nasdaq」）關於提交其表格 10-Q 的逾期通知。

受此消息影響，NewAge 的股價每股下跌 0.06 美元，跌 14.52%，於 2022年 5 月 18 日的收市價為每股 0.359 美元。

公司於 2022 年 6 月 8 日宣佈其正對「戰略替代方案」進行審查，包括「可用融資替代方案、潛在財務重組、合併、出售或其他戰略交易」。

次日，NewAge 的股價每股下跌 0.05 美元，跌 11.83%，於 2022 年 6 月 9 日的收市價為每股 0.3703 美元。2022 年 8 月 30 日，NewAge 宣佈申請第 11 章破產救濟。此外，《華爾街日報》於 2022 年 8 月 31 日發表了一篇題為《NewAge 稱內部調查的成本導致了破產》的文章，其中強調了這樣一個事實，即在其第 11 章的披露中，NewAge 承認其對公司的 Ariix 業務的內部調查是昂貴的，涉嫌違反《海外反腐敗法》 (FCPA)。

次日，該股收市價下跌 39%，從開盤價每股 0.2016 美元跌至每股 0.1222 美元。

NewAge 於 2022 年 9 月 2 日在一份 SEC 文件中宣佈，其已收到 The Nasdaq Stock Market LLC（下稱「Nasdaq」）的書面通知，由於其根據《美國破產法》第 11 章申請保護，Nasdaq 已決定 NewAge 的證券將於 2022 年 9 月 8 日起從其證券交易所退市。

受此消息影響，NewAge 的股價每股下跌 0.02 美元，跌 15.54%，於 2022年 9 月 6 日的收市價為每股 0.125 美元。

最後，SEC 於 2022 年 10 月 18 日宣佈對前 CEO Willis 採取法律行動。具體而言，SEC 指控 Willis 從事了「多年欺詐行為，發佈了大量虛假和誤導性的新聞稿，並就 NewAge 的業務往來發表了虛假公開聲明，並協助和教唆 NewAge 違反《公平揭露規則》披露重大訊息」，並根據《交易法》第 10(b) 條和相應的第 10b-5 條以及《證券法》第 17(a) 條指控其協助和教唆 NewAge 違反《交易法》第 13(a) 條和《公平揭露規則》。

SEC 於 2022 年 10 月 19 日宣佈，已根據《證券法》第 8A 條和《交易法》第 21C 條對 NewAge 提起停止和終止訴訟，禁止 NewAge 進一步違反《證券法》和《交易法》以及根據這些法律頒佈的規則和法規。

由於這些預期的訴訟，NewAge 的股價下跌了 95%，於 2022 年 10 月 20 日的收市價為每股 0.0013 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomerantzlaw.com 。