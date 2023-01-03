股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 PLDT Inc. 的投資者調查索賠事宜 - PHI

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 PLDT Inc.（「PLDT」或「該公司」）（紐交所代號：PHI）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 PLDT 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2022 年 12 月 19 日，彭博 (Bloomberg) 發表了一篇文章，提及「菲律賓證券交易委員會已對 PLDT Inc. 的 480 億披索（8.66 億美元）資本支出預算超支展開調查，這引發該股破紀錄的暴跌，因為其企業管治和財務控制受到質疑。」 根據該文，「這次支出調查給 PLDT 的財務和管治造成污點。PLDT 是當地以收入計最大的電話公司，亦是外國投資者在菲律賓最普遍持有的股票之一。該文還質疑 PLDT 董事長 Manuel Pangilinan 的管理，現年 76 歲，直至 2021 年 6 月之前更同時擔任總裁兼首席執行官。」

受此消息影響，PLDT 的股價每股下跌 6.35 美元，跌 23.69%，於 2022 年 12 月 19 日的收市價為每股 20.46 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。