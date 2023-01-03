股東提醒：Pomerantz Law Firm 代表 Generac Holdings, Inc. (GNRC) 的投資者調查索賠事宜

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Generac Holdings, Inc.（下稱「Generac」或「該公司」）(NASDAQ: GNRC) 的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529 分機 7980 聯絡 Robert S. Willoughby。



調查涉及 Generac 及其某些管理人員和/或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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2022 年 8 月 1 日，Generac 的渠道合作夥伴 Pink Energy 對 Generac 提起訴訟，揭露 Generac「有缺陷」的 SnapRS 組件造成了數百萬美元的損失，引發了威脅 Pink Energy 償付能力的責任（「Pink Energy 控訴」）。Pink Energy 控訴中的披露導致 Generac 的股價每股下跌 3.31 美元。有缺陷的 SnapRS 組件產生的責任最終迫使 Pink Energy 於 2022 年 10 月 7 日宣布破產。

在 Pink Energy 破產後，Generac 於 2022 年 10 月 19 日透露，其已接受「總計約 5500 萬美元的稅前費用，其中包括約 3700 萬美元的清潔能源產品保修相關款項和約 1800 萬美元與已申請破產的清潔能源產品客戶相關的壞賬費用」。與保修費用相關的 3700 萬美元費用似乎反映了 Generac 遲來的承認，即其糾正有缺陷的 SnapRS 元件的責任漸增。與「壞賬費用」相關的 1800 萬美元費用反映了 Pink Energy 以及可能因 SnapRS 產品缺陷而擔負的其他合作夥伴或客戶所欠的應收賬款，這些款項將無法支付。這些披露導致 Generac 的股價每股下跌 37.44 美元，即 25%。

隨後在 2022 年 11 月 2 日，Generac 發布了 2022 年第三季度的收益結果，並將今年剩餘時間的太陽能業務銷售指引下調了約 40%。在同一天與投資者和分析師舉行的電話會議上，Generac 的首席執行官 Aaron Jagdfeld 將下調的指引歸因於「本季度失去主要客戶，以及保修相關的具體問題」——即有缺陷的 SnapRS 組件和直接因該缺陷導致的 Pink Energy 破產。分析師在得知 Generac 的清潔能源業務對 Pink Energy 的依賴程度後表示震驚，幾位分析師指出，投資者並未獲告知該業務高度集中於單一的合作夥伴。由於這些披露，Generac 的股價每股下跌 8.99 美元，即 8%。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com 。