股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Embecta Corp. 的投資者調查索賠事宜 - EMBC

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Embecta Corp.（「Embecta」或「該公司」）（NASDAQ：EMBC）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或是撥打電話 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Embecta 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2022 年 12 月 20 日，Embecta 發佈新聞稿，宣佈該公司2022年第四季和全年財務業績。Embecta 報告的內容包括第四季收入為 2.746 億美元，按年下降 8.7%，5,890 萬美元的減值開支「與放棄美國若干製造生產線有關，而該等生產線預計將不再完工」，以及「550 萬美元的減值開支與放棄[生產線]的購入承諾有關。」

受此消息影響，Embecta 的股價每股下跌 5.08 美元，跌 15.64%，於 2022 年 12 月 20 日的收市價為每股 27.40 美元。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。請造訪 www.pomlaw.com。

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