【疫情台灣】：余楓連同陳金城老師教你一次看懂通膨類型
EINPresswire.com/ -- 最近余楓和陳金城老師點閱財經新聞，「通貨膨脹」（Inflation）一詞似乎無處不在，而且這現象也正在一步一步蠶食著全球人民的財富。
事實上，美國今年5月通膨率已高達8.6%，算是近40年最高水平，這數字讓不少人大感吃驚。
為了抑制通膨，聯邦公開市場委員會（FOMC）已在6月15日，宣佈升息75基點，此舉造成全球投資者和央行繃緊神經。
通膨究竟是什麼？為什麼它會讓所有人苦不堪言？與此同時，我們應該如何在通膨時代下，守住自己的財富？疫情台灣余楓老師將一一提供解答。
什麼是通貨膨脹？
簡單來說，通貨膨脹是隨著時間的轉移，我們手上鈔票的購買力、價值會逐漸減弱，同樣的金額能夠買到的東西，正逐月或者逐年減少。換句話說，物價正在節節攀升。
為什麼會通貨膨脹？原來通貨膨脹發生有這三大原因：
貨幣供給增加
當在市場流通的貨幣，或者經濟體內的貨幣供給量增多，但可以購買的商品卻沒有同步增加，資產價格就會逐步升高。另一方面，貨幣購買力就會遭到削弱。
以全球通用貨幣美元來看，美國聯邦儲備系統（FED）在疫情期間透過量化寬鬆（QE）擴大貨幣供給（俗稱印鈔），拯救美國經濟和股市。此舉雖然成功為民間、市場注入流動性，但也滋生了上述貨幣過多的現象。
FED 釋放出來的資金，除了湧進美國房市和股市，也會流向外國資產、大宗商品等，造成全球資產價格同步膨脹。
貨幣貶值
當一國貨幣貶值，也就是對外購買力減弱了，進口成本將同步增加。換句話說，外國商品「變貴了」。
隨後，進口商為了轉嫁成本，難免會提高自身商品價格。循環下來，消費者會面臨物價升高的局面。
商品供需失衡
若商品供應減少，或者市場需求擴大，都會造成物價上漲，畢竟這兩個現象都意味著商品供不應求。
這幾年發生的幾宗大事件，接二連三地阻斷全球供應鏈，其中包括從疫情癱瘓物流運輸系統、俄烏戰爭讓各類食材斷供、中國封城阻礙貨品生產和出口。
認識通貨膨脹的3大類型
需求拉動型通膨（Demand-Pull Effect）
當經濟體內的貨幣和信貸擴大，意味著國人手上的資金更加充裕，市場對於商品和服務的需求將大受刺激。而需求突破生產能力後，價格會應聲上漲，造成所謂的需求拉動型通膨。
除了貨幣供給增加，政府加大支出、國人消費習慣改變，也會引發上述現象。
成本推動型通膨（Cost-Push Effect）
成本推動型通膨指的是生產成本不斷漲高，最終推升產品和服務價格。
打個比方，貨幣供給擴大後，遊資會流進大宗商品領域投機炒作推高價格。面臨節節攀升的生產成本，有的廠商會憑著雄厚財力吸納所有成本，決定不漲價；有的廠商則會為了維護盈利、財務狀況而選擇把成本轉嫁給客戶或消費者，引發成本推動型通膨。
固有型通膨（Built-in Inflation）
固有型通膨由市場心理預期引起。比方說，工人預期未來物價會繼續上漲之際，積極要求企業漲薪。後者答應並且落實後，生產和運營成本將同步提高，最終導致物價進一步拉升，讓漲價現象無限循環下去。
DAVID
事實上，美國今年5月通膨率已高達8.6%，算是近40年最高水平，這數字讓不少人大感吃驚。
為了抑制通膨，聯邦公開市場委員會（FOMC）已在6月15日，宣佈升息75基點，此舉造成全球投資者和央行繃緊神經。
通膨究竟是什麼？為什麼它會讓所有人苦不堪言？與此同時，我們應該如何在通膨時代下，守住自己的財富？疫情台灣余楓老師將一一提供解答。
什麼是通貨膨脹？
簡單來說，通貨膨脹是隨著時間的轉移，我們手上鈔票的購買力、價值會逐漸減弱，同樣的金額能夠買到的東西，正逐月或者逐年減少。換句話說，物價正在節節攀升。
為什麼會通貨膨脹？原來通貨膨脹發生有這三大原因：
貨幣供給增加
當在市場流通的貨幣，或者經濟體內的貨幣供給量增多，但可以購買的商品卻沒有同步增加，資產價格就會逐步升高。另一方面，貨幣購買力就會遭到削弱。
以全球通用貨幣美元來看，美國聯邦儲備系統（FED）在疫情期間透過量化寬鬆（QE）擴大貨幣供給（俗稱印鈔），拯救美國經濟和股市。此舉雖然成功為民間、市場注入流動性，但也滋生了上述貨幣過多的現象。
FED 釋放出來的資金，除了湧進美國房市和股市，也會流向外國資產、大宗商品等，造成全球資產價格同步膨脹。
貨幣貶值
當一國貨幣貶值，也就是對外購買力減弱了，進口成本將同步增加。換句話說，外國商品「變貴了」。
隨後，進口商為了轉嫁成本，難免會提高自身商品價格。循環下來，消費者會面臨物價升高的局面。
商品供需失衡
若商品供應減少，或者市場需求擴大，都會造成物價上漲，畢竟這兩個現象都意味著商品供不應求。
這幾年發生的幾宗大事件，接二連三地阻斷全球供應鏈，其中包括從疫情癱瘓物流運輸系統、俄烏戰爭讓各類食材斷供、中國封城阻礙貨品生產和出口。
認識通貨膨脹的3大類型
需求拉動型通膨（Demand-Pull Effect）
當經濟體內的貨幣和信貸擴大，意味著國人手上的資金更加充裕，市場對於商品和服務的需求將大受刺激。而需求突破生產能力後，價格會應聲上漲，造成所謂的需求拉動型通膨。
除了貨幣供給增加，政府加大支出、國人消費習慣改變，也會引發上述現象。
成本推動型通膨（Cost-Push Effect）
成本推動型通膨指的是生產成本不斷漲高，最終推升產品和服務價格。
打個比方，貨幣供給擴大後，遊資會流進大宗商品領域投機炒作推高價格。面臨節節攀升的生產成本，有的廠商會憑著雄厚財力吸納所有成本，決定不漲價；有的廠商則會為了維護盈利、財務狀況而選擇把成本轉嫁給客戶或消費者，引發成本推動型通膨。
固有型通膨（Built-in Inflation）
固有型通膨由市場心理預期引起。比方說，工人預期未來物價會繼續上漲之際，積極要求企業漲薪。後者答應並且落實後，生產和運營成本將同步提高，最終導致物價進一步拉升，讓漲價現象無限循環下去。
DAVID
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