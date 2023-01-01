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疫情台灣孫雲翔陳金城分享：盤點世界GDP最高的10個國家

2021年世界各國GDP

TAIWAN, January 1, 2023 /EINPresswire.com/ -- 每年身邊一定會有一段時間頻繁聽到身邊的人都在談 GDP，包括陳金城老師也是，身邊都是在討論這個的朋友。但是，卻很少人能夠詳細地説出 GDP 是什麽、GDP 對人民的影響是什麽、爲什麽世界各國都會每年公佈自己國家的 GDP，到底這些數字對大家有什麽用處呢？
今天這篇文章陳金城以及孫雲翔老師就會讓大家瞭解關於GDP到底是什麽

GDP是什麼？
GDP 是一個衡量國家產出的重要經濟指標，不會計算經濟產出背後的成本與代價，也沒辦法衡量人民的貧富差距、生活幸福程度等，也就是説這個數據的計算不包括人民的生活水平。這就是爲什麽有些國家的 GDP 在成長，人民卻無感。
GDP 只計算涉及金錢交易的勞動事項，就是一個國家所創造的金錢總額。國家的 GDP 高，代表他們的生產水平高。此外，外國人來本國旅行消費也是有算 GDP，只要是外國人來本國消費，就算是我國的 GDP。

投資者爲什麽要看GDP？
GDP 是衡量國家經濟健康狀況最常用的指標，對投資者分析長期趨勢相當重要。
從各國 GDP 數據可以看出每個國家的總體和各領域的現況，投資者可從世界 GDP 排名瞭解過去的國家經濟和生產如何影響市場的波動，從中看清楚接市場走向，並通過觀察不同時期的數據來評估經濟體的未來趨勢，每一個數據都對他們的投資決策有很大的幫助。
GDP數據的優缺點

優點：
- 整體看出國家的經濟增長水平及國家發展的變化
- 為各個國家的經濟發展策略和目標提供很好的數據依據
- 反映出各個領域的發展結構和趨勢

缺點：
- 看到數據，看不到商品或服務的進步
- 沒有提供報酬的勞力不算在内，無法反映國家的勞動成果
- 衡量不到人民的貧富差距、生活幸福程度等，無法反映人民的生活品質

世界各國 GDP 排名
2021年全世界都經歷了新冠疫情所帶來的打擊，最直接看出一個國家經濟狀況的數據就是 GDP。面對著一個持續了兩年多的疫情，爲什麽還有些國家的 GDP 能夠創下歷史新高呢？一起往下看就可以找出答案了。

在2020年低基數的影響下，許多國家2021年的 GDP 有較高的增長率，甚至打破自己的國家記錄。再加上經歷了疫情肆虐的這兩年，在許多國家人民的疫苗接種率高達75%的情形下，採取與病毒共存策略，加速了經濟復甦的脚步。

來到2022年，雖然大部分領域已經慢慢回到正軌，但是俄烏戰爭、油價攀升、糧食短缺等問題仍然會給全球供應鏈造成連鎖反應。因此，2022年全球 GDP 會持續增長還是下跌仍是個未知數。

DAVID
Manprpower
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