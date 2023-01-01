年複合成長率「CAGR」是什麼？疫情台灣孫雲翔余楓教你簡單的公式
EINPresswire.com/ -- 在評估一筆投資的成長率時，我們可能會套用很多指標，來進行評估，而其中有一個叫「年複合成長率」的指標，是許多投資人愛用的指標，也是孫雲翔老師常用的一個方式。它可以很簡單的套個公式，迅速查到一筆投資的成長率，並以此來作為投資評估的第一步。
而本文將介紹年疫情台灣孫雲翔老師的簡化複合成長率的定義及公式，並告訴你如何有效的運用它，做好各方面的投資目的，還會說明它的使用限制，以免誤用。希望看完這篇的你能有所收穫。
年複合成長率（CAGR）是什麼？
年複合成長率全名叫 Compound Annual Growth Rate（簡稱 CAGR），是評估成長股常用的指標之一，它能拿來計算某項投資在某一段時間內的年平均成長率，通過其成長率來判斷此項投資是否值得。
CAGR 的公式為：（期末價值 ÷ 期初價值）^（1 ÷ 年數） – 1
以投資人角度來舉例，假設在去年的 1/1 投資 A 公司 10000 元，今年 12/31 把它賣出，共得到 13000 元，這樣我們就能得到：
期末價值：13000 元
期初價值：10000 元
年數：2 年
所以 CAGR =（13000 ÷ 10000）^（1 ÷ 2）-1 = 14.02%
14.02% 即是這兩年投資 A 公司的年複合成長率，也就是說投資 A 公司平均每年帶來 14.02% 的成長。
若以公司方面來思考，通常會以「稅後淨利」來計算，假設公司三年來的稅後淨利為：
2 年前：100,000 元
去年：85,000 元
今年 140,000 元
這樣我們可以得知：
期末價值：140,000 元
期初價值：100,000 元
年數：3
CAGR = （140,000 ÷ 100,000）^（1 ÷ 3）-1 = 11.87%
11.87% 就是公司這三年的年複合成長率，直白來說就是公司的淨利以每年 11.87% 的速度成長。
上述公司稅後淨利的例子，還可以發現一個現象，公司第二年的稅後淨利為 85,000 元，其實跟第一年比較，是沒成長的，若以此來計算這 2 年的 CAGR，會得到 -7.8%，對公司來說不是好事，這特性正好是 CAGR 的優點和缺點，因為 CAGR 注重的是「開頭」和「結果」，過程的波動並不計入考量，但也因為這個特性，CAGR 反而很適合用來評估正在高速成長的公司，因為 CAGR 公式可以自由選定時間段，看出這項投資（或公司）到底在哪一段時間得到多少成長。
得到正數（+）的年複合成長率，代表這個投資或公司是有在成長的；得到負數（-）的年複合成長率，代表這個投資或公司是在退步的。
孫雲翔：年複合成長率能告訴你什麼？
年複合成長率並不能當作真實的回報率，只能表示它每一年可能的成長率。
可以把它想像成，年初 1/1 投資一筆資產，年底 12/31 可以得到多少報酬，但如上一段所說的，期間的波動並不影響 CAGR 的結果，所以它只能告訴你可能的年度成長率。
「年複合成長率」和「成長率」有什麼不同？
年複合成長率會假設每年的成長率會「維持」，也就是每年都依照這個成長率維持成長。
但真實世界的成長率一定不會照著劇本走，反而會受到許多外在因素影響，例如經濟起伏、公司經營策略改變、投資人情緒等等，導致每年的成長幅度都不同，甚至也有可能出現負成長，所以年複合成長率只能當作一個參考的指標。
以 2022 年 9 月底的蘋果公司（代號：APPL）來舉例，當時市場判斷蘋果股價的 CAGR TTM 為 23.44%，乍看之下成長蠻高的。
而實際上，孫雲翔老師要提醒大家，雖然蘋果的營收和獲利都有提升，但進步幅度沒有超過 20%。
上圖中，孫雲翔老師有圈起紅色的部分： 2021/9/28（準確到 9/30 的 CAGR 已不可考，這裡先用提早兩天的數據做比較，也相對精準）的 CAGR 是 23.44%，與 7.79% 和 5.41% 有一段落差。
以上例子發現，CAGR 和成長率其實沒有絕對的關係，因此孫雲翔老師不建議將兩者混為一談，最好的話要分開單獨計算。
DAVID
而本文將介紹年疫情台灣孫雲翔老師的簡化複合成長率的定義及公式，並告訴你如何有效的運用它，做好各方面的投資目的，還會說明它的使用限制，以免誤用。希望看完這篇的你能有所收穫。
年複合成長率（CAGR）是什麼？
年複合成長率全名叫 Compound Annual Growth Rate（簡稱 CAGR），是評估成長股常用的指標之一，它能拿來計算某項投資在某一段時間內的年平均成長率，通過其成長率來判斷此項投資是否值得。
CAGR 的公式為：（期末價值 ÷ 期初價值）^（1 ÷ 年數） – 1
以投資人角度來舉例，假設在去年的 1/1 投資 A 公司 10000 元，今年 12/31 把它賣出，共得到 13000 元，這樣我們就能得到：
期末價值：13000 元
期初價值：10000 元
年數：2 年
所以 CAGR =（13000 ÷ 10000）^（1 ÷ 2）-1 = 14.02%
14.02% 即是這兩年投資 A 公司的年複合成長率，也就是說投資 A 公司平均每年帶來 14.02% 的成長。
若以公司方面來思考，通常會以「稅後淨利」來計算，假設公司三年來的稅後淨利為：
2 年前：100,000 元
去年：85,000 元
今年 140,000 元
這樣我們可以得知：
期末價值：140,000 元
期初價值：100,000 元
年數：3
CAGR = （140,000 ÷ 100,000）^（1 ÷ 3）-1 = 11.87%
11.87% 就是公司這三年的年複合成長率，直白來說就是公司的淨利以每年 11.87% 的速度成長。
上述公司稅後淨利的例子，還可以發現一個現象，公司第二年的稅後淨利為 85,000 元，其實跟第一年比較，是沒成長的，若以此來計算這 2 年的 CAGR，會得到 -7.8%，對公司來說不是好事，這特性正好是 CAGR 的優點和缺點，因為 CAGR 注重的是「開頭」和「結果」，過程的波動並不計入考量，但也因為這個特性，CAGR 反而很適合用來評估正在高速成長的公司，因為 CAGR 公式可以自由選定時間段，看出這項投資（或公司）到底在哪一段時間得到多少成長。
得到正數（+）的年複合成長率，代表這個投資或公司是有在成長的；得到負數（-）的年複合成長率，代表這個投資或公司是在退步的。
孫雲翔：年複合成長率能告訴你什麼？
年複合成長率並不能當作真實的回報率，只能表示它每一年可能的成長率。
可以把它想像成，年初 1/1 投資一筆資產，年底 12/31 可以得到多少報酬，但如上一段所說的，期間的波動並不影響 CAGR 的結果，所以它只能告訴你可能的年度成長率。
「年複合成長率」和「成長率」有什麼不同？
年複合成長率會假設每年的成長率會「維持」，也就是每年都依照這個成長率維持成長。
但真實世界的成長率一定不會照著劇本走，反而會受到許多外在因素影響，例如經濟起伏、公司經營策略改變、投資人情緒等等，導致每年的成長幅度都不同，甚至也有可能出現負成長，所以年複合成長率只能當作一個參考的指標。
以 2022 年 9 月底的蘋果公司（代號：APPL）來舉例，當時市場判斷蘋果股價的 CAGR TTM 為 23.44%，乍看之下成長蠻高的。
而實際上，孫雲翔老師要提醒大家，雖然蘋果的營收和獲利都有提升，但進步幅度沒有超過 20%。
上圖中，孫雲翔老師有圈起紅色的部分： 2021/9/28（準確到 9/30 的 CAGR 已不可考，這裡先用提早兩天的數據做比較，也相對精準）的 CAGR 是 23.44%，與 7.79% 和 5.41% 有一段落差。
以上例子發現，CAGR 和成長率其實沒有絕對的關係，因此孫雲翔老師不建議將兩者混為一談，最好的話要分開單獨計算。
DAVID
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