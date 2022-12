Boralex acquiert une participation de 50 % dans cinq parcs éoliens totalisant 894 MW aux États-Unis

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 29 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX), un chef de file dans les énergies renouvelables, a annoncé aujourd’hui avoir complété l’acquisition de la participation d’EDF Renewables Amérique du Nord (« EDF Renewables ») dans cinq parcs éoliens en exploitation d’une puissance installée totale de 894 MW, situés au Texas et au Nouveau-Mexique. La participation d’EDF Renewables représente 447 MW de puissance installée. Avec cette acquisition, la puissance installée totale de Boralex passera à 2 956 MW, ce qui marque une étape importante en vue de la réalisation du Plan stratégique 2025 de la Société.



« Situés dans l’une des régions les plus riches en ressources éoliennes des États-Unis, ces parcs éoliens vont accroître et diversifier notre présence dans ce pays. Cette acquisition représente notre entrée sur les marchés de l’ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) et de la SPP (Southwest Power Pool). Elle met en évidence l'approche stratégique, créative et persévérante en matière d'acquisitions qui a bâti notre réputation. Je suis extrêmement fier des équipes de Boralex qui ont travaillé ensemble à la réussite de cette transaction », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Compte tenu des vastes capacités de développement d'EDF Renewables dans toute l'Amérique du Nord, les désinvestissements représentent une opportunité de rééquilibrer notre portefeuille d'actifs, a déclaré Luis Silva, chef de la direction financière d'EDF Renewables. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu travailler de manière constructive avec les parties prenantes locales au Texas et au Nouveau-Mexique au cours de la dernière décennie et nous sommes heureux de nous associer à Boralex pour ce transfert de propriété. »

Faits saillants financiers

Prix d’acquisition net de l’encaisse et de certains crédits d’impôts sur la production à recevoir de 339,7 M$ CA (249,8 M$ US) 1 sous réserve de certains ajustements postérieurs à la clôture.

sous réserve de certains ajustements postérieurs à la clôture. Boralex financera cette transaction au moyen de liquidités actuellement disponibles.

Aucune dette existante pour les projets et les investisseurs participant au partage fiscal continueront d’encaisser les crédits d’impôts restants.

Le portefeuille comprend deux projets avec des contrats d’approvisionnement en électricité (« CAE ») busbar de 13 ans et un projet avec un CAE de 3 ans hub-settled; la durée moyenne restante des contrats est de 10 ans. Le portefeuille comprend également deux projets dont l’énergie est entièrement vendue sur le marché.

Contribution prévue au BAIIA combiné 2023 (PCGR des É.-U.) de Boralex : environ 39 M$ CA (28 M$ US). L’acquisition sera comptabilisée à titre d’investissement dans une coentreprise dans les états financiers consolidés.

Contribution immédiate aux flux de trésorerie discrétionnaires (AFFO) par action dès la première année, avec des flux prévus d’environ 25 M$ CA (18 M$ US) pour 2023, soit 0,24 $ par action, une hausse de 19 % sur le montant consolidé généré par Boralex en 2021.

Boralex a toujours cherché à optimiser le cycle de vie de ses sites. Ainsi, ces parcs éoliens vont profiter de nombreuses années d’expertise en matière d’exploitation, de maintenance et de renouvellement de parcs éoliens. De plus, cette acquisition complémente parfaitement les activités de développement organique de Boralex aux États-Unis. Forte de cette expérience, Boralex deviendra gestionnaire principal du partenariat.

Les parcs éoliens ont été mis en service entre 2014 et 2016. EDF Renewables a développé et construit les parcs en faisant appel à des fabricants de turbines de Tier 1. L’acquisition permettra d’équilibrer la combinaison actuelle de production d’énergie solaire et hydroélectrique de Boralex aux États-Unis.

Trois des parcs éoliens disposent de CAE à long terme bien structurés auprès d’acheteurs bien établis. Les CAE ne contiennent pas de couvertures à forme fixe (« shape risk hedges ») qui ont causé récemment des difficultés dans ces marchés. Les deux autres parcs éoliens se trouvent dans des marchés libres solides et stables. Par ailleurs, dans le contexte inflationniste actuel, l’exposition à la vente d’électricité sur le marché complémentera les contrats d’approvisionnement en électricité.

Description des actifs

Hereford

Puissance installée : 200 MW

Mise en service : 2014

Vente marché

Localisation : Comté de Deaf Smith, Texas

Longhorn

Puissance installée : 200 MW

Mise en service : 2015

Contrat d’achat d’électricité : 3 ans restants

Localisation : Comtés de Floyd et Briscoe, Texas

Spinning Spur 3

Puissance installée : 194 MW

Mise en service : 2015

Contrat d’achat d’électricité : 13 ans restants

Localisation : Comté de Oldham, Texas

Milo

Puissance installée : 50 MW

Mise en service : 2016

Vente marché

Localisation : Comté de Roosevelt, Nouveau-Mexique

Roosevelt

Puissance installée : 250 MW

Mise en service : 2015

Contrat d’achat d’électricité : 13 ans restants

Localisation : Comté de Roosevelt, Nouveau-Mexique

Localisation des actifs





Pour plus d’information sur l’acquisition et les actifs, veuillez consulter la fiche descriptive.

Conseillers

Les fournisseurs de services suivants ont aidé Boralex avec cette transaction : JP Morgan a agi à titre de conseiller financier exclusif pour l’acheteur; Amis, Patel & Brewers a agi comme conseiller pour la transaction; DNV a été l’ingénieur indépendant; Aurora a été le consultant pour le marché de l’électricité; nFront a été le consultant pour le risque de congestion; Aon a fourni des services de consultation en assurances; KPMG a offert des conseils en matière de fiscalité; et Triton Advisory a agi à titre de conseiller en comptabilité.

Conférence téléphonique – Jeudi, 29 décembre 2022, à 10 h (HE)

Les analystes financiers et investisseurs sont invités à assister à une conférence téléphonique aujourd’hui, à 10 h (HE) au cours de laquelle de l’information plus détaillée sur l’acquisition sera communiquée.

Pour assister à la conférence

Sur le web : https://edge.media-server.com/mmc/p/tpsfbu96

Par téléphone : Cliquez ici afin de procéder à votre enregistrement pour assister à l’appel investisseur par téléphone. Une fois votre enregistrement complété, vous recevrez un courriel de confirmation contenant le lien et le mot de passe (« PIN ») pour vous connecter à l’appel. Si vous perdez ce lien et votre mot de passe, vous pourrez vous enregistrer à nouveau. Vous devez absolument vous enregistrer si vous désirez vous connecter à l’appel par téléphone.

Les médias et toutes personnes intéressées par ces informations sont invités à écouter la conférence et à visualiser une présentation qui sera diffusée en direct et en différé sur le site web de Boralex à l'adresse www.boralex.com. La rediffusion complète de la conférence sera disponible sur le site web de Boralex jusqu'au 29 décembre 2023.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, y compris celles ayant trait à la transaction avec EDF Renewables, aux bénéfices résultant de cette transaction et des participations acquises, à l’accroissement des flux de trésorerie discrétionnaires, à la contribution prévue au BAIIA(A) des participations acquises, aux synergies prévues résultant de la transaction, aux dates d’expiration prévues des CAÉ, constituent des déclarations prospectives fondées sur des attentes actuelles, au sens de la législation en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives s’appuient sur certaines hypothèses, dont : des hypothèses sur la performance obtenue par l’entreprise des participations à être acquises, fondées sur les attentes et les estimations de l’équipe de gestion par rapport à des facteurs liés à la production et à d’autres facteurs ; des hypothèses de marges du BAIIA(A) ; des hypothèses sur le contexte actuel de l’industrie et sur le contexte économique général, la concurrence et la disponibilité du financement. Bien que Boralex estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué sont raisonnables, Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu’ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 4 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 800 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos d’EDF Renewables

EDF Renewables Amérique du Nord est un producteur d'énergie indépendant et un fournisseur de services leader sur le marché, avec 35 ans d'expertise dans le domaine des énergies renouvelables. La société fournit de l'énergie à l'échelle du réseau : projets éoliens (sur terre et en mer), solaires photovoltaïques et de stockage ; de l'énergie à l'échelle de la distribution : solaire et stockage ; optimisation des actifs : expertise technique, opérationnelle et commerciale pour maximiser la performance des projets de production, et solutions sur site, par le biais de la filiale PowerFlex de la société, offrant une gamme complète de solutions énergétiques sur site pour les clients commerciaux et industriels : solaire, stockage, recharge des VE, systèmes de gestion de l'énergie et micro-réseaux. Le portefeuille nord-américain d'EDF Renewables se compose de 24 GW de projets développés et de 13 GW sous contrat de service. EDF Renewables North America est une filiale d'EDF Renewables, la filiale du groupe EDF dédiée aux énergies renouvelables. Pour plus d'informations, visitez le site : www.edf-re.com.

Renseignements :

Médias – Canada Relations avec les investisseurs Camille Laventure

Conseillère, Communications

externes

Boralex inc.

438-883-8580

camille.laventure@boralex.com



Stéphane Milot

Directeur principal – relations avec les investisseurs

Boralex inc.

514 213-1045

stephane.milot@boralex.com Médias – États-Unis

Darren Suarez

Vice-président, affaires publiques et communications, Amérique du Nord

Boralex inc.

518 728-4187

darren.suarez@boralex.com

Source : Boralex inc.

1 La transaction inclut 16 M$ CA (11,1 M$ US) de liquidités et 16,6 M$ CA (12,1 M$ US) de crédits d'impôts de production générés en 2021 et 2022, lesquels seront reçus au T1-2023 et T1-2024, respectivement; les montants en dollars canadiens sont calculés à partir du taux de change de clôture de 1,36 dollar américain par dollar canadien au 28 décembre 2022.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e7d3c85-ac94-4315-b333-8b00860b6060/fr