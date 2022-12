InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares – Dec 29

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / December 29, 2022 / The Company announces that on 28 December 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 28 December 2022 Aggregate number of ordinary shares purchased: 19,718 Lowest price paid per share: £ 47.5800 Highest price paid per share: £ 47.9600 Average price paid per share: £ 47.7476

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 175,629,624 ordinary shares in issue (excluding 7,506,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 19,718 GB

Date of purchases: 28 December 2022

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 19,718 Highest price paid (per ordinary share) £ 47.9600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 47.5800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 47.7477

Detailed information:

