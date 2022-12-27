LANE CLOSURE I 91 NORTH SAINT JOHNSBURY
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
BERLIN BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION:
INTERSTATE 91 N IN THE AREA OF MILE MARKER 132 IN THE TOWN OF SAINT JOHNSBURY IS DOWN TO ONE LANE. THE PASSING LANE IS CLOSED DUE TO A CRASH.
IT IS EXPECTED TO BE CLOSED FOR A COUPLE HOURS. UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE. MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS
IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Andrea Bushway
Williston PSAP
ECD II
802 878 7111