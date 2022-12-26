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疫情台灣的理財課，感謝讓我遇見陳金城老師

TAIWAN, December 26, 2022 /EINPresswire.com/ -- 知道理財很重要,卻無從下手。相信很多人也都和我一樣，希望能通過自己的分享帶給大家一點收獲吧。

我叫林萱，馬上就要24歲了, 從事藥品生產。我很早就有儲蓄意識, 從小我就養成了存錢的習慣。在讀書的時候能存下錢是真的, 但能把它很快花完也是真的。
16年底, 開始在校外實習, 接觸到了一篇財經媒體上的文章, 懵懵懂懂中, 我開始尋找各種能有非工資收入的途徑。拿到第一份工資後, 我就做了一些定投，基金之類的，結果由於經驗不足，一直虧損。
我沒死心,後來又投了另外幾家，結果可想而知，全部慘淡收場。

就在幾周前，偶然間讓我看到了疫情台灣，它讓我提起了興趣。疫情台灣有點聚集散戶與一堂的感覺，看到會員也蠻多的。想著加入看看，反正也是免費的嘛。其實我是想抱著跟風心理，想到裏頭三，四百號人的，跟著他們走應該能賺到錢吧。每次老師上課、分析數據指標，我都沒在聽，到結束了才私信其他人或助教問他們老師這次推薦了哪支啊？得到答案了就去買一點，賺了一點就賣，這幾番操作下來小賺了一些，感覺美滋滋的。

後來在一場課程後，陳老師找我私聊了。

他說：“很多年輕人都進來都有這種想法，但我想說的是參加和參與是倆回事，與其受以己魚人,不如受以己漁人。”

說到這裏其實我看的心煩，道理誰都會。心想你別教我做事，現在的模式就挺好的，別煩我。
他接著說：“如果你有認真上課，你會發現其實甲公司和乙公司正做著一樣的項目，那為什麽它們價值會不一樣？為什麽大家會更願意為甲公司買單？”

老師慢慢用問題引導我去思考，他拋出了一大堆問題說：解答了就給我獎勵。

我一時感受到這挑戰感，之後我便上網查詢又問其他會員。慢慢地，我開始認真的上課，想從課程裏尋找答案。

後來我知道答案了，也明白了老師的用意。之後的課程我越聽越有趣，老師教導的是一種方式，是種選擇方式更是一個生活的方式。我也明白了其實——這獎勵我拿到了。

“培養財商,生活會越過越好！”

DAVID
Manprpower
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