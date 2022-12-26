NYE @ Anavrin RAK FT. Hamada Helal and DJ Kaboo
NYE @ Anavrin RAK FT. Hamada Helal and DJ Kaboo
We look forward to welcoming you to the biggest NYE party in the UAE. Hamada Helal and DJ Kaboo, along with RAK's NYE fireworks (biggest in UAE), are sure to make this a night to remember”RAS AL KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES, December 26, 2022 /EINPresswire.com/ -- نرحب بكم بمناسبة رأس السنة في أنافرين مع نجم
— Prem Sehgal
النجوم حمادة هلال ، و مع ديجي كابو و ضيوف الشرف نارمين ماهر و عايدة سيكون جزءًا من “ألف ليلة و ليلة ” لكل النجوم في أنافرين إكوسترين ريتريت.
انبهر بالخيول والعروض الكبيرة و الساحة الرياضية في
أنافرين
الحفلة طوال الليل مع لمسة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثامنة صباحا ، مع قائمة تذوق أشهى المأكولات في قائمة العشاء المكونة من 8 أطباق مع عدد غير محدود من المشروبات الكحولية و الغازية واستمتع بالحفل مع النجم العربي حمادة هلال ثم دي جي كابو و ضيوف الشرف "عايدة و نرمين ماهر " و آخرون كممثلين و مشاهير السوشيال ميديا ، تستمر الحفلة طوال الليل في أنافرين
الدخول العام متاح للعروض مع عدد غير محدود من المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية و موجود الخيم " في اي بي "متاحة للحجوزات الجماعية
وصوت حمادة هلال السحري
تفتح الأبواب إبتداءً من الساعة 7 مساءًا لغاية الساعة 3 صباحًا.
تستمر الحفلة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 8 صباحًا ، حيث يستحضر الطهاة جرعات سحرية لأولئك الذين يظلون واقفين ويرقصون حتى الفجر.
كل ذلك يحدث في أكثر منتجعات الفروسية في الإمارات العربية المتحدة
19:00 أبواب تفتح
19:30 تبدأ موسيقى
20:40ثمانية أطباق رئيسة
23:30حمادة هلال
1:45 ديجي كابو
4:30 ديسكو
كل سنة و أنتو بخير
الحجز عن رابط لي تحت :
https://anavrin.ae
للاستفسار يرجى تواصل معنا على رقم
+971 56 430 3993
Hayet Arraki
Anavrin Equestrian Retreat
+971 56 430 3993
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