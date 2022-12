Jitterbit verzeichnet Rekordwachstum bei E-Commerce-Kunden und -Partnern

E-Commerce-Schwergewichte gehen Partnerschaft mit Jitterbit ein und bieten Einzelhändlern weltweit entscheidende Verbindungen, Geschwindigkeit und Flexibilität

/EIN News/ -- ALAMEDA, Kalifornien, Dec. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , das Unternehmen für API-Transformation, hat in den letzten 12 Monaten ein beträchtliches Wachstum verzeichnet, indem es in den Bereichen E-Commerce-Integrationen und elektronischer Datenaustausch (EDI) Rekordhöhen erreicht und den E-Commerce-bezogenen Geschäftsfluss und ARR um über 100 % gesteigert hat. Jitterbit hat auch die Vereinbarungen mit einigen der größten Partner in der Branche erweitert, darunter BigCommerce , ShipStation und Shopify . Darüber hinaus baut Jitterbit sein bereits starkes Netzwerk von Hunderten von E-Commerce-Agenturpartnern weiter aus. Der beachtliche Zuwachs an Kunden und Partnern hat Jitterbit zu einer der begehrtesten Integrationsplattformen für den E-Commerce-Bereich gemacht.



„Mit der Übernahme von eBridge Connections im vergangenen Jahr, der kontinuierlichen Weiterentwicklung von E-Commerce-Konnektoren und dem Wachstum wichtiger Partnerschaften bietet Jitterbit nun eines der umfassendsten Integrationsangebote für E-Commerce auf dem Markt“, so Singu Srinivas, General Manager und Senior Vice President bei Jitterbit. „Zum Ende der Weihnachtseinkaufssaison helfen unsere erstklassigen Serviceteams Tausenden von Einzelhändlern und Händlern, eine enorme Zeitersparnis zu erzielen, indem sie den nahtlosen Datenfluss zwischen E-Commerce-, EDI-, ERP- und CRM-Systemen vor Ort oder in der Cloud sowie 3PL-, WMS- und Zahlungslösungen ermöglichen, um den Online-Handel reibungslos zu gestalten.“

Kunden wählen Jitterbit für ihr E-Commerce-Geschäft

Jitterbit hat sein E-Commerce-Geschäft auf breiter Front ausgebaut – mit einem deutlichen Anstieg der ARR, der Gewinnung von Kunden und der Verdoppelung der Anzahl der E-Commerce-Verbindungen in den letzten 12 Monaten. Dies spiegelt die hohe Nachfrage nach den Integrations- und Automatisierungslösungen von Jitterbit wider, die durch die Verknüpfung von Daten und die Automatisierung von Geschäftsprozessen ein kanalübergreifendes Kundenerlebnis schaffen. Mit den Commerce 360-Lösungen von Jitterbit können Unternehmen personalisierte Kundenerlebnisse schaffen, um den Customer Lifetime Value zu maximieren.

Jitterbit kombiniert Fachwissen mit bewährten Anwendungsfällen, um die Integration des digitalen Handels zu vereinfachen. Von der Integration von CRM und ERP zur Automatisierung der Auftragserstellung bis hin zum automatischen Versand von Auftrags- und Versandinformationen an Lager, Versandteams und 3PL-Anbieter oder der Nutzung von EDI zur Verbesserung der Transaktionsdatenverarbeitung – Jitterbit-Kunden profitieren von bewährten Rezepten und erstklassigem Support. Jitterbit hat Tausenden von Händlern und Lieferanten geholfen, ihre Geschäftsergebnisse zu beschleunigen, indem sie Integrationsinitiativen innerhalb von Tagen oder Wochen in Betrieb genommen haben, anstatt Monate oder Jahre dafür zu benötigen. In den letzten Monaten haben sich führende Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten für Jitterbit entschieden, darunter Fortune Brands (Moen), Malley's Chocolate, Olukai, Sadler Power Train und The Cookware Company.

E-Commerce-Schwergewichte kooperieren mit Jitterbit

In den letzten Monaten hat Jitterbit seine Partnerschaften mit E-Commerce-Unternehmen ausgebaut, die wichtige Rahmenbedingungen für die Durchführung von Online-Verkäufen bieten. Jitterbit hat mit den folgenden Partnern Wiederverkäufer- und/oder Technologievereinbarungen geschlossen:

BigCommerce: Jitterbit gab bekannt, dass das Unternehmen zum BigCommerce Technologie-Partner ernannt wurde. Damit erhalten Zehntausende von BigCommerce-Händlern Zugang zu Jitterbits automatisiertem Bestell- und Abwicklungsprozess. Ab sofort können BigCommerce-Kunden die Plattform von Jitterbit über den BigCommerce App Marketplace integrieren.

Weitere Informationen zu Jitterbit finden Sie unter:

Über Jitterbit Inc.

Jitterbit, der Anbieter von Software zur API-Transformation, macht es für Unternehmen schneller und einfacher, Daten aus beliebigen Quellen zu nutzen, was sie in die Lage versetzt, zügig effektivere Entscheidungen zu treffen und Neuerungen einzuführen. Die API-Integrationsplattform und die API360-Lösungen der Harmony-Plattform von Jitterbit ermöglichen es Unternehmen, SaaS-, On-Premise- und Cloud-Anwendungen schnell miteinander zu verbinden und Informationen umgehend in jeden Geschäftsprozess einfließen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jitterbit.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und auf Twitter unter @Jitterbit .

