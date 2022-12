Radisson publie une lettre de fin d’année

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 22 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTC : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») et son Président et chef de la direction par Intérim sont heureux de partager une lettre de fin d’année.



Alors que la fin de 2022 approche, j’aimerais saisir cette opportunité pour partager avec vous un sommaire des développements, activités et étapes importantes franchies par l’équipe de Radisson au cours de l’année.

En juin 2022, nous avons complété le plus ample programme de forage de notre histoire. Le programme de 127 600 m fût initié dans le dernier droit de 2019. Au cours du programme, un total 256 sondages furent forés. À l’intérieur des 246 sondages publiés à ce jour, 85% (208 intervalles) ont retourné des teneurs excédant 3 g/t Au. Les résultats confirment la nature à très hautes teneurs de notre système aurifère, son extension en profondeur et à la latérale de l’ancienne mine O’Brien, considérée comme la mine la plus riche en termes de teneur au Québec. Nous voyons ces résultats comme un signe clair que nous sommes sur la bonne voie afin d’atteindre le plein potentiel du projet O’Brien.

Figure 1. Projet aurifère O’Brien – Vue longitudinale de 5,2 km

En juillet, nous furent emballés d’accueillir Vivien Janvier, Géo., Dr, en tant que directeur de la géologie et de l’exploration. Notre enthousiasme initial a augmenté lorsque Vivien a rapidement mené la compilation des résultats de la dernière campagne de forage afin de paver la voie vers une mise à jour de l’estimation des ressources du projet O’Brien. Vivien et son équipe révisent présentement les résultats d’analyses pour identifier les éléments clés à retenir la campagne. En parallèle, ils poursuivent la compilation de données historiques afin de mettre à profit plus de 75 ans de travaux complétés au projet O’Brien.

Sous le leadership de Vivien, Radisson s’affère présentement à compléter une mise à jour des ressources selon les normes NI 43-101 au projet O’Brien. Cette mise à jour longuement attendue, est anticipée pour la première moitié de 2023, et nous estimons qu’elle deviendra un catalyseur central pour notre projet. La combinaison de cette mise à jour aux activités en cours définira la prochaine phase pour le projet O’Brien. Avec une teneur des ressources Indiquées de 9,48 g/t Au, notre projet est déjà l’un des plus riches projets aurifères non développés au Canada, et nous anticipons favorablement la mise à jour des ressources courantes.

En parallèle à nos efforts d’exploration, dans le cadre de sa stratégie de durabilité, la Société travaille également activement sur l’obtention de la certification Ecologo UL ®. Nous anticipons obtenir cette certification au cours de la première moitié de 2023 et désirons reconnaitre tous les efforts déployés par notre équipe sur le terrain, ainsi que le support continu de la part de l’AEMQ au cours du processus.

Finalement, alors que nous tournons la page sur 2022, et ce, malgré des conditions de marché difficiles pour les sociétés d’exploration, j’ai le plaisir de souligner qu’en complétant une levée de fonds de 1,7M $ plus tôt en décembre, notre Société est positionnée en vue des catalyseurs à venir en 2023.

Je ne pourrais compléter cette courte adresse sans remercier l’ensemble de nos actionnaires, les communautés environnantes et les parties prenantes qui partagent la passion et l’engagement dans notre parcours. Je voudrais spécialement saluer et remercier chacun des membres de l’équipe de Radisson qui continuent de travailler et partager notre vision et détermination. Finalement, aux membres du conseil d’administration, un remerciement personnel pour vos encouragements, votre sagesse et vos conseils continus. Ensemble, nous continuerons de développer les actifs de Radisson alors que nous entreprenons une année 2023 transformationnelle avec un renouveau d’excitation et d’optimisme.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2023 très prospère!

Meilleures salutations,

Denis V. Lachance

Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée avoir comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Denis V. Lachance

Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim

819-806-3340

dlachance@radissonmining.com

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

(819) 763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.