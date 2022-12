LAUGA FA’AMANUIA KERISIMASI SPPCS, HON. FAUALO HARRY JEFFERY SCHUSTER

SAMOA, December 22 - Lau Susuga i le ta’ita’i o le Sauniga – Rev. Fa’apea Asomua

Lau Afioga le Komesina o Leoleo, Falepuipui ma le Toefuataiga – Auapaau Logoitino Filipo

Pa’aga mai le Malo o Ausetalia

Le mamalu o le Pulega o le Matagaluega o Leoleo, Falepuipui ma le Toefuataiga

Le malosi o le Matagaluega aoao, e amata mai lava i ta’ita’i sei’a o’o i sē fa’atoa ulufale mai i lā tatou Matagaluega.

O ō outou sa ma faiga, mamalu fa’aleaganu’u nu’unu’u atu ia fa’atini o tausala auā o sā ma faiga mai le vavau e o’o i le fa’avavau.

Ou te fa’atalofa atu ai i le suafa manumalo o Iesu Keriso i lona alofa ma lona agalelei ua mafai ai ona tatou potopoto i lenei taeao. E ui i le louloua o le tau sa tatou iai, peitai o le asō – o foliga vaaia lea o le alofa o le Atua ia te oe ma a’u.

O lenei sauniga lotu, tatou te fa’afetaia ai le alofa ma le Agalelei o le Tapaau i le Lagi mo galuega fai o lenei tausaga ua lamalama fa’aiu e le gata i lea o le amatalia ai galuega masani auā le vaitau fiafia o le Kerisimasi ma le fanau mai o le pepe fou.

Talitonu, o le tele o Matagaluega a le Malo, Pisinisi tumaoti ma le mamalu lautele o le Atunu’u o le a maua malologa e mafuta ai ma aiga i lenei vaitau o le Kerisimasi ma le Tausaga-fou. Peitai o outou ma la outou tautoga e tauala atu i lenei Matagaluega e tautua ai Samoa i lenei vaitau o aso fiafia.

Ae avea lenei taimi e momoli atu ai le agaga o le fa’afetai ia te outou uma. FA’AFETAI TAUTUA! FA’AFETAI LE MANATU IA SAMOA MA ONA TAGATA! FA’AFETAI LE TAUTUA ATUNUU!

O lenei tausaga ma lana savaliga ua maitauina ai le tele o galuega fa’atino aemaise ai foi ni Matatia ua ausia e le tatou Matagaluega e ui lava ina utiuti le aufaigaluega fa’atasi ai ma le tele o luitau sa Feagai ma i tatou i lenei tausaga. Ae ou te talitonu o nei Matatia ma galuega ausia e ao pea ona tatou toe fa’amanatuina i lenei faigalotu o le FA’AFETAI. E pei ona silafia;

I le amataga o lenei tausaga seia paia le ogatotonu o lenei tausaga, sa Feagai la tatou Matagaluega ma le;

Fa’amalosia o tulafono aua le puipuia o Samoa mai le fa’amai o le Koviti ina ua aafia ai le lalolagi atoa.

Fa’amauina foi le fa’aauau o nei tiute ina ua fa’amauina le maua ai o le mataupu kotivi muamua i totonu o si o tatou atunuu.

E ui ina toatele le aufaigaluega sa aafia ma toe foi mai e fa’atino le galuega ae talitonu o lo outou le fa’alogologo tiga ua afua ai ona tatou fa’amauina se fuainumera laititi o aafiaga o le Koviti isi o tatou atunuu.

O lenei foi tausaga fa’amauina ai le fa’atinoina o aoaoga se lua mo i latou ua filifiliina lenei galuega e tautua ai mo Samoa ma ona tagata.

O lenei foi tausaga sa fa’amanatuina ai le 60 Tausaga o le Tutoatasi o le Malo o Samoa ma o si a tatou Matagaluega foi sa Feagai ma le fa’atinoina o polokalame mo le tatala ina e pei ona masani ai i le aso 1 o Iuni.

Fa’amauina foi i fuafuaga alualu mamao a le tatou Malo e ala mai i se Fautuaga a le Kapenata Mamalu na toe fa’ase’e eseina atu ai le vaega o lo’o Resitaraina Taavale ma Laisene Avetaavale mai le tatou Matagaluega i le Pulega o Fela’uaiga i le Laueleele i le fa’ai’uga o le masina o Iuni 2022.

Fa’amauina foi le tali malo o Samoa i le fai Malaga mai o le Kovana ma le Palemia o Niu Sila, le Minisita o le Va-i-Fafo mai Ausetalia ma Saina ma nisi o faigamalaga ma sa feagai foi le Matagaluega ma galuega o le puipuia o le saogalemu o malo faimalaga mai.

E le gata i lea o le toe fa’ase’e mai ai o le Vaega o auaunaga Tau Ta’avale-afi mai Fagalii i totonu o le Ofisa Autu i Apia nei.

I le masina o Iulai na tofia ma aloa’ia ai le Afioga ia Auapaau Logoitino Filipo e avea ma Komesina aua le ta’ita’iga o le tatou Matagaluega mo le isi 3 tausaga.

Fa’amauina foi le fonotaga a Samoa e Lua e pei ona fai Malaga mai ai le malo o Tutuila ma Manua ma fa’atino foi e si o tatou Matagaluega puipuiga masani.

Fa’amauina foi taumafaiga a sui uma o la tatou Matagaluega i aoaoga na mafai ona fa’auuina ai i fa’ailoga e le gata i Samoa nei ao atunuu e mamao.

O le masina o Iulai 2022 na fa’amutaina aloa’ia ai galuega a le tatou Matagaluega tau i le puipuiga o Samoa mai le fa’ama’i o le Koviti talu mai le masina o Mati 2020.

I le masina o Novema na tofia ai fo’i le Susuga ia Lafaitele Herbert Aati e avea ma Sui Komesina o le Matagaluega

I le masina fo’i lenei o Tesema na Tatala alo’aia ai le Fuafuaga Fa’ata’atitia a le tatou Matagaluega mo le isi 3 tausaga (FY 2022/23 – FY 2025/26). O se matāti’a sa fītā’ituna iai le Pulega ma ua ‘ausia ina talu mai le Fuafuaga-Autasi 2013.

Fa’amauina foi le siitia o polokalame mo le Toefuataina o olaga o i latou o loo tuli fa’asalaga i le Toese ma siitia foi le auaunaga o loo tuuina atu e ala i galuega fai paaga ma nisi o Matagaluega a le Malo e pei o le Komesina o Sulufaiga ma le Soifua Maloloina. O nei vaega uma ua fa’amausali ina ai le malu puipuia o Auaunaga Fa’afalepuipui ma Toefuataina.

E le fa’agaloina fo’i nisi o le tatou aufaigaluega na a’afia soifua a’o feagai ai ma le fa’atinoga o lo latou tiute fa’aleoleo. Aemaise ai le fa’aauauina pea o soo se auaunaga e tauala atu i la tatou Matagaluega.

Tatou te manatua foi nisi o la tatou Matagaluega ua fai i lagi le faigamalaga ona o le valaau paia a le Atua o nisi ua loa tausaga o tautua mo Samoa.

E avea ai lenei avanoa ia te a’u o le Minisita o Leoleo, Falepuipui ma le Toefuataina e momoli atu ai alofaaga o le Palemia ma le Kapeneta ia te outou uma.

E le gata i lea, e momoli atu ai le fa’amalo i le tatou Matagaluega atoa. O la outou pito laau, ia malupuipuia Samoa ma ona tagata. O le tatou Matagaluega e malu iai le Malo, e malu iai nu’u ma alalafaga, e malu iai Samoa atoa. E le gata i le auaunaga fa’aleoleo ae o le auaunaga Fa’afalepuipui ma le Toefuataina. National Security of Samoa is dependent on you! E toatele ē, e fa’aali manatu i auala e tatau ona fa’atinoina ai la tatou galuega, ae toa itiiti lava ē e mafai ona fa’atino lo outou valaauina. E pei lava ona iai upu o le Tusi Paia, e to’atele e vala’auina ae toa iti’iti e filifilia.

A lelei ma atoaatoa le fa’atinoina o le galuega. A fa’amaoni ma fa’amoemoe i le Atua ona mafai lea ona ausia se Samoa saogalemu. Poo fea lava le vaega o le Matagaluega o loo e galue ai, pe o le Komesina, Sui Komesina, Sui Ofisa Sili, Loia, Ofisa, ali’i poo se tamaita’i Leoleo, alii poo se tamaitai ofisa, o se kiligi, ave taavale, failautusi, tali telefoni poo le a lava – talitonu o le tatou galuega o le galuega fai fa’atasi. O lo’o ati le silafaga a le Atua i lō outou afu sisina mo le tautuaina o Samoa.

E avea ai lenei avanoa fa’apitoa e momoli atu ai le fa’amalo ma le fa’afetai ia te outou uma lava. I le alo atu ai o Samoa ma le lalolagi atoa e fa’amanatu le soifua mai o Iesu Keriso ma le agai atu i le tausaga fou 2023, e momoli atu ai le fa’afetai tele mo galuega uma e pei ona fa’atinoina. Alofagia e le Atua ia maua le malosi, poto ma le atamai auā le fa’aauauina o galuega.

Ia maua e outou se Kerisimasi filemu ma se tausaga fou fiafia.

Soifua ma ia manuia!

CHRISTMAS GREETINGS

Rev. Fa’apea Asomua

Commissioner Auapaau Logoitino Filipo

Executive Members of the Samoa Police, Prisons and Corrections Services

Stakeholder Partners from Australia – Samoa Australia Police Partnership & Australia Defense

Members of Samoa Police, Prisons and Correction Services

I wish to take this opportunity as the Minister responsible for the Ministry of Police, Prisons and Corrections to convey my sincere appreciation for all the work done throughout 2022.

It’s been a challenging year this especially however I believe the Samoa Police, Prisons and Correction Services have indeed achieved a lot this year. These achievements are worth mentioning as we give thanks to the Almighty God for his guidance. Throughout 2022;

In the beginning of the year you have continued with the enforcement of the State of Emergency response to the COVID. It includes continue enforcement during the detection of the first COVID case in Samoa early this year. It is noted that many were affected by COVID but return to work to support the overall role of the Samoa Police, Prisons and Correction Service for a safe and secure Samoa.

It is also noted that TWO Police Recruit Classes graduate this year with new Constables reinforcing the number of police officers to carry out our legislative functions

Samoa also commemorate its 60 th Independence Celebration with our Ministry taking the lead role in the 1 st June celebration as well as the celebration in Savaii

Independence Celebration with our Ministry taking the lead role in the 1 June celebration as well as the celebration in Savaii One of our Government’s Strategies with the approval of Cabinet – returning the Vehicle Registration and Licensing Division back to LTA on the 1 st July. SPPCS has been instrument in putting in place policies and Standard Operation Procedures to guide this area of work.

July. SPPCS has been instrument in putting in place policies and Standard Operation Procedures to guide this area of work. Samoa Government hosting the Prime Minister and Governor of New Zealand, Foreign Minister from Australia, Foreign Minister from China to name a few, such high level visits requires full security details and protection of visiting dignitaries.

The return of the Traffic Enforcement Division from Fagalii back to Apia Headquarters.

Commissioner Auapaau Logoitino Filipo being appointed as the Commissioner – Ministry of Police, Prisons and Corrections Services (“MPPCS”) for the next 3 years’ term

Samoa Hosting the ATOA O SAMOA talks with police providing security and protection of this high level meeting

Members of the Samoa Police, Prisons and Correction Services achieving tertiary degrees in various areas as well as regional awards must also be commended.

The Official Launching of our Ministry Strategic Plan FY 2022/23 – FY 2025/2026. It’s one of the Ministry’s milestone achievement since the last Corporate Plan 2013.

I also commended all our officers and staff members who were injured in the line of duty – Malo le tautua atunu’u ma le fa’amaoni i la outou tautoga.

Today we must also remembered our fallen comrades and colleagues’ departed souls in our prayers, those who are unable to be with us today. Gone but not forgotten!

MPPCS has come a long way and we are still continuing to improve our services to meet the needs of the people of Samoa.

I would also like to thank all our stakeholder partners and donors for their ongoing support.

As Government Ministries close down for the Festive Season I know that we will continue with our services. As such, and on behalf of the Prime Minister and Cabinet I wish everyone a very Merry Christmas and Prosperous New Year.

To all our men and women, thank you all for your service to the people of Samoa.

God Bless Samoa

God Bless the Samoa Police, Prisons and Corrections Services

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2023!!

Soifua ma ia Manuia!!