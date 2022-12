Déclaration d’Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 21 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le paysage géopolitique d’aujourd’hui est complexe, et des pays du monde entier développent des technologies pour défendre leurs frontières et leur souveraineté alors que de nouvelles menaces apparaissent. Au Canada, nous pouvons être fiers du fait que nos grappes aéronautiques et notre industrie aéronautiques développent des produits et des outils qui ne font pas que livrer concurrence sur la scène internationale, ils rayonnent grâce à nos employés de grand talent. Des exemples éloquents de cela, dont j’espère tous les Canadiens ont entendu parler, sont les avions de la gamme Global, des avions construits au Canada qui réalisent actuellement des missions pour le compte de pays alliés.



Cette année seulement, des avions de la gamme Global ont été vendus ou livrés à de multiples gouvernements, forces armées ou intégrateurs de systèmes de défense pour permettre la réalisation de toute une variété de missions de surveillance aérienne et autres missions spécialisées. Au cours de la dernière décennie, des avions de la gamme Global ont été évalués et choisis par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suède, ainsi que par de nombreux autres pays, et ces avions se sont établi une excellente réputation.

Comme président et chef de la direction de Bombardier, je souhaite faire part publiquement de mon inquiétude liée au fait que le Canada, qui a un choix important à faire lié à la surveillance aérienne de ses longues frontières, pourrait envisager d’octroyer un contrat unique, directement à Boeing.

Plus les technologies progressent, plus l’équipement requis pour réaliser une mission spécialisée diminue en taille, et nous sommes convaincus que l’avion Global 6500 sera la solution adéquate et répondra aux besoins canadiens compte tenu de :

sa plus grande autonomie et sa fiabilité éprouvée;

ses moteurs de prochaine génération et son profil aérodynamique à l’avant-garde de l’industrie contribuant à ses excellents coûts d’exploitation et, encore plus important, à sa plus faible empreinte environnementale.

Un appel d’offres Aéronef multimissions canadien (CMMA), ouvert à divers acteurs, est une occasion pour le Canada de repenser ses capacités de surveillance; et un avion construit au Canada devrait, et doit, être considéré sur un pied d’égalité avec ceux d’entreprises étrangères ayant déjà attaqué directement des programmes élaborés au Canada.

Le Canada dispose des compétences, de l’empreinte industrielle et de la maîtrise technologique nécessaires pour réussir dans ce domaine et devenir davantage qu’un exportateur de technologie. Il s’agit de la plus belle occasion pour les Canadiens de regarder le ciel et de faire confiance avec fierté à un avion construit au Canada pour défendre nos frontières et soutenir nos pays alliés.

Au nom de ses plus de 10 000 employés de grand talent du Québec et de l’Ontario, Bombardier et l’équipe en plein essor de Bombardier Défense, en collaboration avec ses partenaires qualifiés, seraient fières de pouvoir, avec une solution canadienne, livrer concurrence dans le cadre d’un appel d’offres CMMA si le Canada leur en donnait l’occasion.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la fabrication d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, ainsi que de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global et Global 6500 sont des marques déposées de Bombardier Inc.



Pour information



Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+514 855-7167