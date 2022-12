Gildan publie son premier rapport autonome de divulgation sur les changements climatiques

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 21 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a le plaisir d'annoncer qu'elle a publié son premier rapport autonome de divulgation sur les changements climatiques, structuré conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD). Le rapport met en évidence la manière dont Gildan évalue, prépare et intègre les sujets liés au climat dans ses processus d’affaires et représente une étape importante vers un alignement complet à TCFD d'ici 2025, dans le cadre des engagements de Gildan énoncés dans sa stratégie ESG de nouvelle génération.



« Gildan surveille et agit par rapport aux opportunités et aux risques liés au climat depuis plus de 15 ans, et le cadre du TCFD nous permet de mieux comprendre nos risques physiques et transitoires, ainsi que les opportunités d'améliorer notre résilience à long terme », a déclaré Peter Iliopoulos, vice-président principal, fiscalité, développement durable et affaires gouvernementales chez Gildan.

Le rapport 2022 de divulgation sur les changements climatiques fait partie de la série de rapports 2022 de la Société, qui comprend le rapport annuel 2021 et le rapport ESG 2021, publiés plus tôt cette année.

Pour lire l'intégralité du rapport 2022 de divulgation sur les changements climatiques, cliquez ici.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille solide de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes assurant la distribution exclusive aux États-Unis et au Canada. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à des distributeurs de vente en gros de vêtements à imprimer, à des comptes nationaux incluant des sérigraphes ou des décorateurs d’envergure, à des détaillants et à des entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au gildancorp.com/fr.