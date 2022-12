20E GUIGNOLÉE DR JULIEN : UN SOUTIEN POPULAIRE RENOUVELÉ

1,35 M$ pour la santé et le bien-être des enfants en situation de grande vulnérabilité

Montréal, 21 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En date du 10 décembre en soirée, la 20e Guignolée de la Fondation Dr Julien permet d'amasser plus de 1,35 M$ au profit de ses trois centres de pédiatrie sociale en communauté affiliés1. Ce premier décompte partiel ne comprend pas encore les résultats des activités de Guignolée des plus de 40 centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) qui sont situés dans les communautés les plus vulnérables, aux quatre coins de la province. Rappelons que la collecte se poursuit jusqu'au 15 janvier 2023.

Cette 20e Guignolée a été incroyable ! La ferveur populaire était palpable et la journée a été un véritable succès. C’est avec le soutien et la mobilisation de toute la communauté que nous pourrons poursuivre notre mission de première ligne et aider de plus en plus d’enfants en situation de grande vulnérabilité. Alors que le contexte actuel n’est facile pour personne, la générosité des Québécois et Québécoises a de nouveau été au rendez-vous. C’est un signal fort que nous envoie la population et cela nous donne l’énergie nécessaire pour continuer à bâtir un monde meilleur pour nous enfants, dans le respect de leurs droits fondamentaux » — Dr Gilles Julien, pionnier de la pédiatrie sociale en communauté, fondateur et vice-président de la fondation qui porte son nom.

20 ans d’engagement et une croissance fulgurante

En 2002, la toute première Guignolée ressemblait à une petite fête de quartier, populaire et rassembleur. Les gens venaient passer un bon moment dans le petit local du Dr Gilles Julien au 1600 rue Aylwin, l’encourager dans son œuvre et lui témoigner leur reconnaissance.

À peine 20 ans plus tard :

Plus de 400 bénévoles se mobilisent à Montréal le jour de la Guignolée ;

se mobilisent à Montréal le jour de la Guignolée ; Il existe 44 centres de pédiatrie sociale en communauté affiliés à la Fondation Dr Julien ; la majorité organise également leur propre Guignolée ;

affiliés à la Fondation Dr Julien ; la majorité organise également leur propre Guignolée ; Les fonds amassés sont passés d’environ 1000 $ à 1,35 M$ , sans compter les montants récoltés par le reste du réseau des centres de pédiatrie sociale en communauté ;

, sans compter les montants récoltés par le reste du réseau des centres de pédiatrie sociale en communauté ; Au grand total, un réseau de 615 professionnels transforme les vies de plus de 10 000 enfants chaque année, dans les communautés les plus vulnérables du Québec

D’ici 2028, la Fondation Dr Julien prévoit d’offrir des soins et services directs à plus de 16 000 enfants à travers un réseau de 56 Centres de pédiatrie sociale en communauté.

La pédiatrie sociale en communauté répond à un réel besoin

Au Canada, près de 1,5 million d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté, soit un sur cinq. Au Québec, le taux de pauvreté infantile dépasse les 15 %2. Les plus pauvres connaissent des problèmes de croissance et de développement, aussi bien physique que social, qui entretiennent la discrimination. Plus que jamais, les services prodigués par les CPSC de la Fondation Dr Julien sont indispensables.

Un don local pour une action locale

L’agent récolté par chacun des centres du Réseau permet de financer les soins prodigués dans sa propre communauté. Ces soins incluent des suivis médicaux, juridiques, psychosociaux, psychoéducatifs et éducatifs ; des thérapies innovantes (art-thérapie, ergothérapie et musicothérapie) ; et des services spécialisés (orthophonie, psychologie, pédopsychiatrie et neuropsychologie). À la suite d’un plan d’action établi en clinique, diverses activités sportives et culturelles (camps de vacances, cours de conduite, théâtre, spectacles, etc.) sont également offertes aux enfants dans un but thérapeutique et constructif.

Pour faire un don à la Fondation Dr Julien ou à un centre de pédiatrie sociale local3 :

https://guignoleedrjulien.org

1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

Postez un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou directement à l’un des centres de votre communauté.

Remerciements

La 20e Guignolée Dr Julien doit son succès à une communauté de bénévoles, commanditaires et partenaires engagés. L’équipe de la Fondation tient à remercier tout particulièrement ses employé(e)s mobilisés, ses 400 bénévoles qui ont prêté main-forte sur place, dans les centres ou à l’extérieur, aux 40 points de collecte dans la ville de Montréal, BPM Sports pour son radiothon de 5 h coanimé par Jean-Charles Lajoie, Joël Le Bigot, puis par Paul Houde ; Radio-Canada pour sa couverture spéciale dans Dessine-moi un matin avec Ève Christian, marraine de la Guignolée Dr Julien.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à plus de 10 000 enfants défavorisés à travers le Québec, grâce à plus de 40 centres de pédiatrie sociale en communauté.

Pour de plus amples renseignements :

Léopoldine Frowein

Téléphone : 514 815-0234 | Courriel : lfrowein@fondationdrjulien.org

1 La Ruelle d’Hochelaga, Le Garage à musique et Atlas sont des centres affiliés à la Fondation Dr Julien.

2 Source : Statistiques Canada, 2017

3 Vous pouvez faire un don à la 20e Guignolée Dr Julien jusqu’au 15 janvier 2023.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea1935fa-4c07-40ed-9d05-6dc61f9c3a6c