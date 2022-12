Henriette Mersebach efterfølger Henrik Jacobi som direktør for forskning og udvikling i ALK

/EIN News/ -- ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) har i dag meddelt, at Henriette Mersebach tiltræder stillingen som direktør for forskning og udvikling (Executive Vice President, Forskning & Udvikling) og medlem af direktionen. Tiltrædelsen forventes at ske den 1. marts 2023.



Hun afløser Henrik Jacobi, der ønsker at trække sig fra stillingen efter 22 år i ALK, heraf 19 år som Executive Vice President, Research & Development. For at sikre et glidende generationsskifte fortsætter Henrik Jacobi i sin nuværende rolle, indtil Henriette Mersebach tiltræder. Henrik Jacobi bliver herefter medlem af ALK’s Scientific Committee.

Henriette Mersebach, der er født i 1971 og dansk statsborger, bringer stor erfaring til ALK fra mere end 17 års globalt klinisk og produktudviklingsarbejde hos Novo Nordisk med ansvar for både tidlig- og senstadie udviklingsaktiviteter. Hun er i øjeblikket Corporate Project Vice President, Rare Disease & Advanced Therapies, hvor hun er ansvarlig for de seneste pipelineudvidelser, opbygning af området og for at lede den organisatoriske udvikling. Henriette Mersebach er uddannet læge (1998), har en ph.d. i medicin fra Københavns Universitet (2004) og har forfattet eller været medforfatter på adskillige videnskabelige publikationer. Før hun kom til Novo Nordisk, arbejdede Henriette Mersebach som læge, hvor hun blandt andet fik klinisk erfaring inden for pædiatri.

Bestyrelsesformand, Anders Hedegaard, og administrerende direktør, Carsten Hellmann siger: “Henriette Mersebachs solide erfaring inden for forskning og udvikling, hendes dedikation og imponerende historik gør hende ideel til den nye rolle, og vi byder hende velkommen som medlem af direktionen, hvor hendes brede ekspertise og lederevner vil blive værdsat højt i arbejdet med at sikre yderligere fremdrift i de nuværende forsknings- og udviklingsaktiviteter samt i den langsigtede vækst i ALK.”

Bestyrelsesformand, Anders Hedegaard, og administrerende direktør, Carsten Hellmann, siger: ”Henrik har haft en ledende rolle i transformationen af den globale behandling af allergi og allergisk astma, hvor ALK’s patientvenlige, evidensbaserede tabletter er blevet en foretrukken behandling af svær luftvejsallergi. I hans tid som direktør for forskning og udvikling er ALK blevet den ubestridte leder inden for allergivaccination, og tabletbaserede allergivacciner udviklet af ALK er nu tilgængelige i det meste af verden, herunder Nordamerika, Europa og Japan. Vi vil gerne sige vores oprigtige tak til Henrik og ser frem til fortsat at drage fordel af hans viden i vores Scientific Committee.”

ALK beskæftiger mere end 300 medarbejdere inden for forskning og udvikling i fire lande og samarbejder derudover med forsknings- og udviklingspartnere i Nordamerika, Asien og Europa. Nøgleprioriteter omfatter færdiggørelse af tabletporteføljen for luftvejsallergier med særligt fokus på godkendelser til børn, udvikling af nye, tabletbaserede behandlinger til fødevareallergier, udvikling af næste generation af adrenalinpenne samt at sikre fremdrift i de tidlige forskningsprojekter, som har potentiale til yderligere at transformere allergiområdet.

