Temenos obtient les meilleurs scores dans le Dow Jones Sustainability Index et le Carbon Disclosure Project

Temenos est nommée leader mondial de la durabilité pour la quatrième année consécutive, obtenant son score le plus élevé de son histoire dans le DJSI

/EIN News/ -- GENÈVE, Suisse, 20 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue leader mondial de la durabilité dans les Dow Jones Sustainability World Indices (DJSI) 2022, obtenant le meilleur score pour l'industrie des logiciels et services. Cet accomplissement marque l'inclusion de Temenos dans l'indice DJSI World pour la quatrième année de suite et dans l'indice DJSI Europe pour la troisième année consécutive.



La société a également reçu une note A- de la part du Carbon Disclosure Project (CDP) pour la deuxième année de suite, réaffirmant sa position de leader du secteur en développant des solutions visant à aider à mettre en œuvre des initiatives de réduction des émissions dans le secteur bancaire.

Temenos a étendu sa position de leader de l'industrie avec un score de 80 (sur 100) dans le S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2022 utilisé par le DJSI. Cela marque une augmentation par rapport à sa note de 76 en 2021, et le meilleur score global conjoint dans le secteur des logiciels et services parmi 338 entreprises évaluées.

Temenos est l'une des sociétés de logiciels et services référencées dans l'indice DJSI Europe et l'une des 11 du secteur référencées dans l'indice DJSI World. Les notes de Temenos étaient dans le décile supérieur (entre 98 et 100 %) dans 18 critères sur 20, montrant le leadership de la société en matière de responsabilité environnementale et sociale. En particulier, la société a réalisé d'importants progrès par rapport à l'année dernière dans les domaines de la gouvernance d'entreprise (+10) et de l'éthique commerciale (+6), de la gestion des risques et des crises (+14), de l'attraction et de la rétention des talents (+16) et de la gestion des innovations (+21), en plus d'obtenir une note parfaite de 100/100 pour sa responsabilité sociale et environnementale.

Par ailleurs, la note A- de Temenos dans le haut du classement du CDP a considérablement dépassé la moyenne européenne de B et la moyenne du secteur du développement informatique et de logiciels de C. Temenos a notamment reçu le meilleur score A de sa catégorie pour ses initiatives de divulgation des risques et de réduction des émissions.

Ces deux notes reflètent l'engagement de Temenos en matière de durabilité, de divulgation ESG et de transparence. Les Dow Jones Sustainability World Indices sont considérés comme la norme par excellence pour mesurer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises, tandis que le CDP reconnaît Temenos pour sa mise en œuvre des meilleures pratiques face aux problèmes climatiques avec ses actions environnementales significatives et mesurables. L'obtention des meilleurs scores dans les classements du DJSI et du CDP distingue Temenos en tant que chef de file environnemental, social et de la gouvernance (ESG).

Max Chuard , président-directeur général de Temenos, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être à nouveau nommés leader mondial de la durabilité dans le DJSI et de conserver une note élevée dans le classement du Carbon Disclosure Project. Temenos a intégré l'ESG au cœur de sa stratégie et le fait de figurer au sommet de ces classements mondiaux montre les résultats de nos efforts dans chacune des dimensions environnementale, sociale et de gouvernance.

« En plus de transformer ses pratiques commerciales, Temenos aide également ses clients à se transformer en organisations intelligentes, inclusives et durables. Par exemple, les banques qui adoptent la solution Temenos Banking Cloud peuvent réduire leurs émissions de carbone de plus de 90 % par rapport à l'utilisation d'infrastructures et d'applications sur site. Grâce à l'outil Temenos Carbon Calculator , les banques peuvent mesurer, améliorer et divulguer leur empreinte carbone associée à leur consommation de services Temenos Banking Cloud. Notre nouvelle solution ESG Investing as-a-service aide également les banques et les gestionnaires de patrimoine à répondre à la demande croissante d'investissements durables.

« Plus que jamais, le secteur des technologies bancaires a un rôle crucial à jouer dans la stimulation du changement de l'industrie bancaire, en fournissant à nos clients les produits nécessaires pour leur permettre de passer à une économie mondiale faible en carbone. »

Son inclusion dans le classement du DJSI conclut une année impressionnante pour les efforts et la reconnaissance de Temenos en matière d'ESG. La société a obtenu la meilleure note ESG de MSCI en novembre 2022. Elle a également confirmé son leadership dans les indices de développement durable FTSE4Good et S&P . En outre, elle a obtenu une reconnaissance platine, plaçant Temenos parmi le premier centile des plus performants évalués par EcoVadis.

Pour en savoir plus sur les accomplissements de Temenos en matière d'ESG, veuillez consulter notre site Internet ici .

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons plus de 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.temenos.com .





Contacts auprès des médias Jessica Wolfe et Scott Rowe Relations publiques mondiales de Temenos Tél. : +1 610 232 2793 et +44 20 7423 3857 E-mail : press@temenos.com Alistair Kellie SEC Newgate Communications au nom de Temenos Tél. : +44 20 7680 6550 E-mail : allnewgatetemenos@newgatecomms.com