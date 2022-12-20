生命科学专家Peter Marchesini加入Indegene，帮助客户提升商业化成果

/EIN News/ -- 美国新泽西州普林斯顿，印度班加罗尔, Dec. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以数字化为先的生命科学商业化公司Indegene今日宣布任命Peter Marchesini为公司的高级副总裁，帮助各家生命科学企业提升商业化进程和市场进入方式的效果和效率。

Peter具备30年以上的生命科学行业经验。他的上一份工作是Eversana的现场解决方案总裁。在此之前，他是Alamo Pharma Services的联合创始人，并曾担任该公司的首席运营官。Peter还曾担任inVentiv Health的销售执行总监和首席学习官，并曾是该公司指导委员会的成员。Peter将继续在罗格斯商学院的医药MBA课程任教，他曾三度当选《PharmaVoice Magazine》杂志评选的100名最鼓舞人心的领导者之一。

加入Indegene后，Peter将会负责推动战略客户合作，重点关注生命科学价值链上的商业化环节。Indegene基于医疗专业人员与数字化的密切关系，将医疗专业知识与数据、分析和洞察相结合，帮助生命科学企业打造个性化的全渠道体验，提升销售工作的成效。

“生命科学企业追求的是敏捷运营和创新的市场进入模式，以便加强他们的竞争力。凭借我们的“数字化为先”能力和医疗专业知识，我们致力于帮助客户跨渠道打造个性化的医患体验，”Indegene执行副总裁Gaurav Kapoor表示，“对于Peter的加入我很激动，我很期待能与他一同帮助我们的客户为未来做好准备。”

“Indegene多年来的持续增长、稳定的领导地位和强大的客户关系令我深受鼓舞。我很期待与客户携手合作，通过我们的“数字化为先”方式，充分发挥出他们的商业化潜力，”Indegene新任高级副总裁Peter Marchesini表示，“我很开心能够加入Indegene，帮助生命科学企业升级市场进入策略，通过全渠道方式优化他们的影响力。”

关于Indegene

我们是一家以数字化为先的生命科学商业化公司。我们帮助生物制药企业、新兴生物科技企业、医药器械企业开发产品和进入市场，并且通过更有效、更高效、更现代的方式扩大他们在整个生命周期的影响力。我们结合医疗领域的专业知识、针对目标量身打造的技术以及敏捷的运营模式，提供多种多样的解决方案。我们的解决方案致力于交付个性化、可扩展、全渠道的医患体验及其他成果。这是我们团队的驱动力，也是我们帮助医疗机构为未来做好准备的根本使命。更多信息请访问 www.indegene.com

媒体咨询请联系：

Yadunandan K V | yadunandan.kv@indegene.com