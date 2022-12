Si prevede che le dimensioni del mercato globale della carta termica raggiungeranno i 5,4 miliardi di dollari in termini di fatturato, crescendo a un CAGR di 4,3 entro il 2030

[Studio di ricerca di 216 + pagine] Secondo Zion Market Research, l'analisi della domanda relativa alle dimensioni del mercato globale della carta termica e ai ricavi delle quote è stimata in crescita di circa 5,4 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR di circa il 4,3%. I principali produttori profilati nel rapporto sono Jiangsu Wampolet Paper Co. Ltd, Hansol Paper Co Ltd, Guangdong Guanhao High-Tech Co. Ltd, PM Company LLC, Henan Province JiangHe Paper Co. Ltd, Shandong Chenming Paper Holdings Ltd, Ricoh Company Ltd, Jujo Thermal Ltd, Siam Paper Public Company Ltd, Nakagawa Manufacturing (USA) Inc, Koehler Paper Group, Oji Holdings Corporation, Mitsubishi Paper Mills Ltd, Appvion Incorporated, Kanzaki Specialty Papers Inc, Domtar Corporation, Lecta Group, SIAM EXPORT LTD PARTNERSHIP, Iconex LLC , Twin Rivers Paper Company, Rotolificio Bergamasco Srl , Thermal Solutions Internati

Secondo Zion Market Research ha pubblicato un nuovo rapporto di ricerca intitolato "Carta termica mercato per tipo (rivestimento superiore e non rivestimento superiore), per tecnologia (termica diretta, trasferimento termico e altri), per spessore (60-80 micron e 80-90 micron), per larghezza (2,25", 3,125" e altri), per applicazione (scontrini POS, biglietti di lotterie e giochi, etichette e cartellini e altri), utente finale (settore della vendita al dettaglio, sanità, imballaggio ed etichettatura, stampa & Publishing, Entertainment & Transit e altri) e per regione: panoramica del settore globale e regionale, informazioni di mercato, analisi completa, dati storici e previsioni 2022-2030"

“Secondo l'ultimo studio di ricerca, la domanda delle dimensioni e della quota del mercato globale della carta termica in termini di entrate è stata valutata a 3,7 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che supererà circa 5,4 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita annuale composta tasso di crescita (CAGR) di circa il 4,3% durante il periodo di previsione dal 2022 al 2030.”

Cos'è la carta termica? Quanto è grande l'industria della carta termica?

Copertura e panoramica del rapporto sulla carta termica:

La carta termica, comunemente nota come rotolo di controllo, è un tipo di materiale di registrazione ampiamente utilizzato per visualizzare i dati. A differenza della carta convenzionale, che richiede un nastro o un toner, è rivestita con una miscela di coloranti e sostanze chimiche che possono cambiare colore se esposte al calore. Viene spesso utilizzato in dispositivi portatili come fax, sistemi POS di casinò, registratori di cassa, terminali per carte di credito, chioschi, macchine per il pagamento alla pompa e stampanti mobili. Questi dispositivi sono utilizzati nei settori della vendita al dettaglio, dei giochi, degli alimenti e delle bevande (F&B), del turismo e dell'ospitalità e dei servizi bancari, finanziari e assicurativi (BFSI) in tutto il mondo.

Mercato globale della carta termica: dinamiche di crescita

La crescente domanda di etichette per fornire una descrizione completa e dettagliata dei prodotti, soprattutto nel settore alimentare e delle bevande, è il principale fattore che alimenta la domanda del mercato globale della carta termica. L'aumento dei livelli di pH, la migliore ritenzione dell'umidità e gli elevati livelli di igiene rendono le carte termiche un'opzione molto adatta per l'imballaggio nel settore alimentare e delle bevande.

Le crescenti applicazioni dei tag RFID (Radio-Frequency Identification) hanno plasmato positivamente la traiettoria del mercato globale della carta termica durante il periodo di previsione. Inoltre, il crescente utilizzo di queste carte nei biglietti delle lotterie e dei giochi sta spingendo ulteriormente il mercato a crescere in modo significativo. Anche l'ampia disponibilità di diverse applicazioni di carte speciali tra cui Kraft, decor, autocopiante, release liner, etichette e molte altre sta favorendo la crescita del mercato. Tuttavia, si prevede che le fluttuazioni del prezzo della carta termica e l'emergere di transazioni elettroniche senza carta ostacoleranno la crescita del mercato nel periodo di previsione.

Ambito del rapporto

Attributo rapporto Dettagli Dimensione del mercato nel 2021 USD 3,7 miliardi Dimensioni del mercato previste nel 2030 USD 5,4 miliardi Tasso di crescita CAGR CAGR 4,3%. Anno di riferimento 2021 Previsione Anni 2022-2030 Principali attori del mercato Jiangsu Wampolet Paper Co. Ltd., Hansol Paper Co Ltd, Guangdong Guanhao High-Tech Co. Ltd., PM Company LLC, Henan Province JiangHe Paper Co. Ltd., Shandong Chenming Paper Holdings Ltd, Ricoh Company Ltd., Jujo Thermal Ltd. ., Siam Paper Public Company Limited, Nakagawa Manufacturing (USA) Inc., Koehler Paper Group, Oji Holdings Corporation, Mitsubishi Paper Mills Limited, Appvion Incorporated, Kanzaki Specialty Papers Inc., Domtar Corporation, Lecta Group, SIAM EXPORT LTD PARTNERSHIP, Iconex LLC, Twin Rivers Paper Company, Rotolificio Bergamasco Srl , Thermal Solutions International Inc., GOLD HUASHENG PAPER CO., Papierfabrik August Koehler SE, Ricoh Company Ltd. Segmento chiave Per tipo, per tecnologia, per spessore, per larghezza, per applicazione, per utente finale e per regione Principali regioni coperte Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa Opzioni di acquisto Richiedi opzioni di acquisto personalizzate per soddisfare le tue esigenze di ricerca. Esplora le opzioni di acquisto

Mercato della carta termica: analisi della segmentazione

Il mercato globale della carta termica è segmentato in base a tipo, tecnologia, spessore, larghezza, applicazione, utente finale e regione.

Sulla base della tecnologia, il mercato è segmentato in termica diretta, trasferimento termico e altri. Il segmento del trasferimento termico dovrebbe crescere al più alto CAGR nel periodo di previsione. La stampa a trasferimento termico crea testi, immagini e codici a barre nitidi e facili da leggere e scansionare. La stampa a trasferimento termico raggiunge la stabilità dell'immagine. La stampa a trasferimento termico non produce quasi nessuno spreco quando si stampa in lotti o su una singola etichetta. La stampa a trasferimento termico può essere utilizzata su quasi tutti i tipi di supporti (tranne multiforme). Poiché le stampanti a trasferimento termico sono più robuste delle stampanti a matrice di punti o laser, possono essere utilizzate sia in ambienti industriali che in ufficio.

In base all'applicazione, il mercato è segmentato in ricevute POS, biglietti della lotteria e di gioco, etichette e cartellini e altro. Si prevede che il segmento delle ricevute POS deterrà una quota di entrate sostanziale nel periodo di previsione a causa della crescente domanda di fatturazione nel settore della vendita al dettaglio in tutto il mondo. Inoltre, si prevede che un numero crescente di supermercati e ipermercati nelle principali economie mondiali promuoverà applicazioni per terminali POS, sostenendo la crescita del mercato. I terminali POS mobili sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni di biglietteria dei trasporti commerciali come treni, autobus e altri mezzi di trasporto pubblico. Inoltre, queste macchine sono utilizzate per la gestione dei materiali in settori come la produzione, la pubblica amministrazione e la vendita al dettaglio. Il numero crescente di terminali POS nelle strutture pubbliche sta guidando la crescita dei ricavi del mercato.

Il mercato globale della carta termica è segmentato come segue:

Per tipo

Rivestimento superiore

Non Top Coated

Per tecnologia

Termica diretta

Trasferimento termico

Altri

Per spessore

60-80 micron

80-90 micron

Per larghezza

2,25"

3.125"

Altri

Per applicazione

Ricevute POS

Biglietti della lotteria e del gioco d'azzardo

Etichette e tag

Altri

Dall'utente finale

Industria al dettaglio

Assistenza sanitaria

Imballaggio ed etichettatura

Stampa ed editoria

Intrattenimento e transito

Altri

Sfoglia l'intero "Mercato della carta termica per tipo (Top Coated e non Top Coated), per tecnologia (termica diretta, trasferimento termico e altri), per spessore (60-80 micron e 80-90 micron), per larghezza (2,25 ", 3,125" e altri), per applicazione (ricevute POS, biglietti della lotteria e di gioco, etichette e cartellini e altri), utente finale (settore della vendita al dettaglio, sanità, imballaggio ed etichettatura, stampa ed editoria, intrattenimento e trasporti e altri ) E per regione: panoramica del settore globale e regionale, informazioni di mercato, analisi completa, dati storici e previsioni 2022-2030 " Rapporto su https://www.zionmarketresearch.com/report/thermal-paper-market

Panorama competitivo

Alcuni dei principali concorrenti che dominano il mercato globale della carta termica includono:

Jiangsu Wampolet Paper Co. Ltd.

Hansol Paper Co Ltd

Guangdong Guanhao High-Tech Co. Ltd.

PM Company LLC

Provincia di Henan JiangHe Paper Co. Ltd.

Shandong Chenming Carta Holdings Ltd

Ricoh Company Ltd.

Jujo Thermal Ltd.

Siam Paper Società per azioni a responsabilità limitata

Nakagawa Manufacturing (Stati Uniti) Inc.

Koehler Paper Group

Oji Holding Corporation

Mitsubishi Paper Mills Limited

Appvion Incorporated

Kanzaki Specialty Papers Inc.

Domtar Corporation

Gruppo Letta

PARTNERSHIP SIAM EXPORT LTD

Iconex LLC

Twin Rivers Paper Company

Rotolificio Bergamasco Srl

Soluzioni termiche International Inc.

ORO HUASHENG PAPER CO.

Papierfabrik August Koehler SE

Ricoh Company Ltd.

Intuizioni chiave dalla ricerca primaria :

Secondo l'analisi condivisa dal nostro previsore della ricerca, è probabile che il mercato Carta termica si espanda a un CAGR di circa il 4,3% durante il periodo di previsione (2022-2030).

In termini di entrate, la dimensione del mercato della carta termica è stata valutata a circa 3,7 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che raggiungerà i 5,4 miliardi di dollari entro il 2030.

Si prevede che la domanda del mercato sarà guidata dal crescente utilizzo di terminali POS nei magazzini e nei negozi al dettaglio.

In base al tipo, il segmento con rivestimento superiore ha rappresentato la quota di mercato maggiore nel 2021.

Sulla base dell'applicazione, si prevede che il segmento del calore diretto dominerà il mercato nel periodo di previsione.

In base alla regione, l'Asia Pacifico ha detenuto la quota di entrate maggiore nel 2021.

Domande chiave a cui si risponde in questo rapporto:

Qual è la dimensione del mercato e il tasso di crescita previsti per l'industria Carta termica?

Quali sono i principali fattori trainanti che spingono in avanti il mercato Carta termica?

Quali sono le aziende leader nel settore della carta termica?

Quali segmenti copre il mercato Carta termica?

Come posso ricevere una copia gratuita del report di esempio sul mercato della carta termica e dei profili aziendali?

Offerte chiave:

Dimensione del mercato e previsione per entrate | 2022-2030

Dinamiche di mercato: tendenze principali, fattori di crescita, restrizioni e opportunità di investimento

Segmentazione del mercato: un'analisi dettagliata per tipo, per tecnologia, per spessore, per larghezza, per applicazione, per utente finale e per regione

Panorama competitivo: principali fornitori chiave e altri fornitori di spicco

Analisi regionale :

Tra le regioni, la regione dell'Asia del Pacifico ha detenuto la quota di fatturato maggiore nel 2021 nel mercato globale della carta termica e si prevede che rimarrà dominante nel periodo di previsione. La crescita nella regione è attribuibile alla rapida proliferazione del settore insieme alla crescente domanda di prodotti sanitari e farmaceutici nella regione che ha portato anche all'aumento della necessità di carta termica per le operazioni di fatturazione. Inoltre, la crescente adozione di transazioni senza contanti nella regione ha alimentato la crescita del mercato regionale. D'altra parte, si prevede che l'Europa crescerà in modo significativo durante il periodo di previsione a causa dell'elevata adozione di tag ed etichette per attenersi agli standard di etichettatura e quindi prevenire l'adulterazione.

Per Regione

Nord America NOI Canada Resto del Nord America

Europa Francia UK Spagna Germania Italia Resto d'Europa

Asia Pacifico Cina Giappone India Corea del Sud Resto dell'Asia Pacifico

Il Medio Oriente e l'Africa Arabia Saudita Sud Africa Resto del Medio Oriente e dell'Africa

America Latina Brasile Argentina Resto dell'America Latina



Recenti sviluppi

Nel dicembre 2021, Wynnchurch Capital, LP, una delle principali società di private equity del mercato medio, ha annunciato di aver acquisito le attività aziendali di rivestimento termico di Appvion Holding Corp. e delle sue controllate. Fondata nel 1907 e con sede ad Appleton, Wisconsin, Appvion è un fornitore leader di rivestimenti termici diretti speciali e ad alte prestazioni per soluzioni di etichette e pellicole, nonché soluzioni di imballaggio industriali e di consumo a base di fibre rinnovabili.

DOMANDE FREQUENTI

Quali fattori chiave influenzeranno la crescita del mercato della carta termica nel periodo 2022-2030?

Quale sarà il valore del mercato della carta termica nel periodo 2022-2030?

Quale regione contribuirà notevolmente al valore di mercato della carta termica?

Quali sono i principali attori che stanno sfruttando la crescita del mercato della carta termica?

