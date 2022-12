Le président et chef de la direction de Savaria complète le placement de titres annoncé précédemment

/EIN News/ -- LAVAL, Québec, 19 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, a annoncé aujourd’hui que M. Marcel Bourassa, président et chef de la direction de Savaria, a déposé un rapport d’alerte en ce qui concerne ses participations dans Savaria suite à la réalisation de sa proposition de placement de titres annoncée précédemment de 1 700 000 actions ordinaires de Savaria (« actions ordinaires »), représentant 2,64 % des actions ordinaires émises et en circulation.



Le 19 décembre, M. Bourassa a conclu (i) la vente de 886 467 actions ordinaires détenues en propriété effective par 9302-0071 Québec inc. (représentant 1,38 % des actions ordinaires émises et en circulation) par l'entremise de la Bourse de Toronto, au prix de 14,00 $ par action et (ii) la vente de 813 533 actions ordinaires détenues en propriété effective par Les Élévateurs Savaria inc. (représentant 1,26 % des actions ordinaires émises et en circulation) par l'entremise de la Bourse de Toronto, lesquelles ont été vendues au prix de 14,00 $ par action (collectivement, les « transactions »).

Immédiatement avant les transactions, M. Bourassa : (i) détenait la propriété effective et le contrôle de 32 900 actions ordinaires (représentant environ 0,0051 % des actions ordinaires émises et en circulation), (ii) détenait le contrôle de 13 399 300 actions ordinaires détenues en propriété effective par Les Élévateurs Savaria inc. (représentant environ 20,81 % des actions ordinaires émises et en circulation), (iii) détenait le contrôle de 886 467 actions ordinaires détenues en propriété effective par 9302-0071 Québec inc. (représentant environ 1,38 % des actions ordinaires émises et en circulation), (iv) détenait le contrôle de 336 500 actions ordinaires détenues en propriété effective par 9264-4582 Québec inc. (représentant environ 0,053 % des actions ordinaires émises et en circulation) et (v) détenait le contrôle de 250 000 actions détenues en propriété effective par la Fondation Bourassa Savaria (représentant environ 0,039 % des actions ordinaires émises et en circulation), ce qui représente au total 14 905 167 actions ordinaires (soit environ 23,14 % des actions ordinaires émises et en circulation).

Immédiatement après les transaction, M. Bourassa : (i) détient la propriété effective et le contrôle de 32 900 actions ordinaires (représentant environ 0,0051 % des actions ordinaires émises et en circulation), (ii) détient le contrôle de 12 585 767 actions ordinaires détenues en propriété effective par Les Élévateurs Savaria inc. (représentant environ 19,55 % des actions ordinaires émises et en circulation), (iii) détient le contrôle de 336 500 actions ordinaires détenues en propriété effective par 9264-4582 Québec inc. (représentant environ 0,053 % des actions ordinaires émises et en circulation) et (iv) détient le contrôle de 250 000 actions ordinaires détenues en propriété effective par la Fondation Bourassa Savaria (représentant environ 0,039 % des actions ordinaires émises et en circulation), ce qui représente au total 13 205 167 actions ordinaires (représentant environ 20,50 % des actions ordinaires émises et en circulation).

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 250 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

Pour plus d’information:

Marcel Bourassa

Président et chef de la direction

1.800.661.5112

mbourassa@savaria.com



www.savaria.com

facebook.com/savariabettermobility

twitter.com/Mobilityforlife