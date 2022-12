Sunwing lance son solde de la semaine d’Après-Noël : trois semaines d’aubaines de rêve sur des vacances de rêve

Les Canadiens peuvent profiter d’économies époustouflantes sur tous les forfaits et toutes les destinations vacances offertes par Sunwing

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 19 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Champion des escapades tout compris, Sunwing y va en force avec trois semaines d’aubaines continues sur tous les forfaits vacances sous les tropiques pendant son solde de la semaine d’Après-Noël, en cours jusqu’au 8 janvier 2023. Des côtes prisées du Mexique, de Cuba et de la République dominicaine aux paysages exotiques du Costa Rica et du Panama, les familles, les couples et les groupes d’amis peuvent choisir n’importe laquelle des escapades Sunwing dans les destinations et hôtels qu’ils adorent, tout en profitant de prix réduits sur les voyages jusqu’au 30 avril 2023.



« Nous sommes ravis de clore une année épique en aidant les clients à obtenir des économies incroyables sur chaque forfait vacances Sunwing pendant notre solde de la semaine d’Après-Noël », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Qu’ils souhaitent profiter au maximum de leur séjour tout compris, partir à l’exploration ou célébrer des moments spéciaux avec leurs proches, les clients peuvent être assurés qu’ils bénéficieront d’une excellente aubaine pour leurs vacances de rêve dans n’importe quelle destination de Sunwing. Plus d’avantages, plus de valeur et plus d’escapades sans souci : voilà la Promesse Sunwing! »

Destination prisée pour sa vaste gamme d’offres, le Mexique est parfait pour les couples qui souhaitent vivre des expériences de vacances inoubliables. Situé sur les rives de la péninsule de la Basse-Californie du Sud, le Krystal Grand Los Cabos à Los Cabos offre une magnifique plage de sable doré, une piscine étincelante réservée aux adultes avec bar à l’intérieur ainsi que le Sky Lounge sur le toit, qui plaira tout particulièrement aux couples célébrant une étape importante de leur vie. Les vacanciers passeront également de bons moments en se laissant tenter par des délices internationaux lors de dégustations de vin et de téquila, ou par une cuisine gastronomique dans les restaurants offrant une vue sur la mer de Cortés. Puis, ils pourront se reposer dans des suites bien aménagées avec accès piscine ou vue sur la mer.

Les voyageurs à la recherche d’une nouvelle destination pour leurs vacances en famille raffoleront des commodités convenant aux personnes de tous âges du Fantasy Island Beach Resort, Dive and Marina, une magnifique propriété nichée sur sa propre île privée de huit hectares, le long de la côte sud de Roatán, au Honduras. En plus d’avoir accès à une section isolée de la plage pour des moments de relaxation par excellence, les parents et leurs enfants pourront explorer plus les terres avoisinantes, qu’il s’agisse de repérer les singes capucins à la cime des arbres ou de visiter le minizoo sur place afin d’y admirer les animaux exotiques. Les familles désireuses de vivre une foule d’aventures pourront plonger dans les profondeurs marines et explorez le récif corallien méso-américain, grâce à des cours et à des excursions de plongée sous-marine ($) offerts à l’hôtel.

Les groupes souhaitant rehausser leur escapade à Varadero, Cuba, la destination la plus populaire auprès des Canadiens, constateront à quel point le Iberostar Selection Bella Vista Varadero est un endroit idyllique où s’envoler pour s’amuser pleinement, profiter du soleil et se détendre. Les vacanciers qui voyagent avec de jeunes enfants adoreront la vaste sélection de sports nautiques, les piscines pour enfants, le terrain de jeu aquatique et les commodités. Les clients à la recherche d’une expérience pour adultes pourront profiter des attractions à proximité de l’hôtel, notamment le célèbre Varadero Golf Club ($), en plus d’avantages exclusifs lorsqu’ils optent pour un surclassement à la section Star Prestige, incluant un service de concierge, des sections exclusives, des rabais sur les soins et des vues panoramiques depuis le restaurant sur le toit.

Les clients de Sunwing pourront terminer la période des fêtes en beauté avec le meilleur cadeau qui soit : la tranquillité d’esprit. Les Plans de protection Sans souci* exclusifs du voyagiste, offrent une protection supplémentaire en matière de voyages, y compris une couverture des soins médicaux d’urgence, une protection en cas de modification, d’annulation ou d’interruption du voyage et bien plus. Les clients peuvent ainsi partir en toute confiance sous les tropiques à prix abordables.

* Des modalités et conditions s’appliquent.

