Sirios signe une entente d’option de 14,8 M $ avec Sumitomo Metal Mining Canada Ltd. pour le projet aurifère Aquilon

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 19 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d’annoncer la signature d’une entente avec Sumitomo Metal Mining Canada Ltd. (Sumitomo) lui donnant l’option d’acquérir une participation pouvant atteindre 80% de la propriété aurifère Aquilon, située à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, en contrepartie d’un investissement totalisant 14,8M$.



Dominique Doucet, président de Sirios a déclaré: « Nous sommes fiers et très heureux de commencer à travailler de concert avec Sumitomo pour initier un programme d’exploration systématique et rigoureux sur la propriété Aquilon. Nous croyons que cette propriété est très prometteuse et qu’elle demeure sous explorée lorsque l’on considère la variété des contextes géologiques favorables dans lesquels de nombreux indices d’or à haute teneur ont été découverts. Nous évaluons Aquilon comme un projet de haute priorité et nous comptons faire progresser le projet avec notre partenaire qui possède les capacités techniques et financières pour développer de nombreuses découvertes en projet minier important. »

Résumé de l’entente d’option

Selon l’entente, Sumitomo peut se gagner une participation de 51% dans le projet en payant à Sirios un montant de 200 000$ à la signature et après avoir effectué des travaux d’exploration de 4,6M$ le ou avant le troisième anniversaire de l’entente. Sirios agira comme opérateur du projet pendant cette période et recevra à ce titre 10% en frais de gérance. Un engagement ferme de 1,6M$ sera investi sur la propriété pendant cette première phase d’option.

Sumitomo pourra obtenir une participation additionnelle de 29%, pour un total de 80%, en engageant des travaux d’exploration supplémentaires de 10M$ le ou avant le sixième anniversaire de l’entente.

Une fois la participation de 80% acquise par Sumitomo, une co-participation sera formée avec Sirios pour le projet. Dans l’éventualité où la participation d’un partenaire est diluée à moins de 10% celle-ci sera alors convertie en redevance de 2% de retour net de fonderie (Net Smelter Return).

À propos d’Aquilon

La propriété aurifère Aquilon est détenue à 100% par Sirios et est constituée de 140 claims couvrant une superficie de 68 km2. Elle est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à 10 km au sud de la centrale hydroélectrique Laforge-1 et est facilement accessible par route en toute saison. Jusqu'à présent, 32 indices aurifères ont été découverts sur la propriété. Certains intervalles de forage du projet Aquilon sont parmi les plus hautes teneurs obtenues au Québec, incluant 12 906,5 g/t Au sur 0,20 m (indice Lingo), 3 527,4 g/t Au sur 0,40 m (indice Moman) et 133,67 g/t Au sur 0,82 m (indice Fleur-de-Lys) (réf. communiqués du 26/06/2008 et du 19/01/2011).

Roger Moar, géo., personne qualifiée selon la Norme 43-101, a vérifié et approuvé les informations scientifiques et techniques de ce communiqué de presse.

À propos de Sirios

Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à Eeyou Istchee Baie-James au Québec, Canada, Ressources Sirios inc. se concentre principalement sur sa découverte d’or Cheechoo tout en explorant activement le haut potentiel aurifère de ses autres propriétés.

