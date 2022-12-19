FourKites在亞太地區實現強勁增長和創新，提升了其於供應鏈可視化市場的領導地位

目前，FourKites追蹤亞太地區46個國家的國際貨運，年貨運量增長超過240%，亞太地區新客增長率超過90%。由於提供實時、端到端的供應鏈可視化，全球領先企業一如既往選擇FourKites。

/EIN News/ -- 印度欽奈, Dec. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的供應鏈可視化公司FourKites今日宣佈2022年全球增長強勁。公司踐行自動化、互連互通和團結協作的供應鏈願景，廣泛涵蓋運輸、倉庫、商店、貨車等網路。公司在亞太地區的表現尤為亮眼，該地區新客量增長91%，在46個亞太國家追蹤的貨運量增長超過240%。



利用FourKites進行供應鏈轉型的新客戶包括Mitsui & Co. Global Logistics, Ltd、Nestlé Japan、Chevron Corporatio、Kraft Heinz、SpaceX、Molson Coors、Bacardi及QVC — 進一步佐證了Gartner將FourKites列為2022年Gartner® Magic Quadrant™實時運輸可視化解決方案的領導者，並成為 具有最複雜供應鏈需求的客戶的首選可視化供應商 。1

在全球範圍內，FourKites繼續連接財富500強中50%的供應鏈，錄得近50%的同比增長。2022年，FourKites在亞太地區實現：

總貨運量增長240%

新客增長91%

追蹤貨物的承運人數量增長146%

追蹤里程超過18億英里

追蹤的區域港口數量增長30%，現在共有282個港口

追蹤的設施數量增長486%，現在共有14,000個設施

在澳洲、紐西蘭、印度、泰國、台湾、菲律賓、新加坡和馬來西亞進行即時OTR追蹤，近期將擴大到該地區其他國家



行業巨頭支持FourKites的供應鏈轉型長期願景

除行業巨頭Qualcomm Ventures, LLC、Volvo Group Venture Capital AB及Zebra Technologies在 2021年的戰略投資 外，過去一年，FourKites亦與其他若干行業巨頭建立戰略合作夥伴關係，以持續實施其關於未來數字供應鏈的宏才大略。這些公司包括 FedEx 、 Quiet Platforms 、 Mitsui & Co., Ltd. 、 Sony 、 Microsoft 和 Narvar 。這家實時供應鏈可視化開創性公司亦其因行業領導地位和持續創新獲得 Gartner 、 SupplyChainBrain 、 Blue Yonder 、 Builtin Chicago 、 Manhattan Associates 和 Food Shippers of America 認可。

FourKites正在利用Mitsui的1,000萬美元戰略投資，擴充亞太地區業務。這項戰略合作最初會以日本為重心，在亞太市場提供超本地化的解決方案，同時提高FourKites在銷售、客戶服務和營運方面的能力。

「我們很高興與FourKites合作，以此提升供應鏈可視化並改善整個亞太地區所有行業和所有國家的營運效率，」Mitsui數字解決方案業務部總經理John Kenichi Kogiku說。「FourKites 與Mitsui有著相同的創新、誠信和協作文化以及致力改變全球供應鏈的更廣泛願景。我們期待與FourKites合作，透過數字化和自動化實現我們的共同目標。」

「整個亞太地區的公司都在大力投資推動供應鏈轉型，」FourKites創始人兼首席執行官Mathew Elenjickal說。「2023年，我們期待著幫助亞太區客戶實現其物流業務的進一步飛躍，讓他們的眼界進一步擴大到所在網路和SKU層面。我們將共同建立一個更加彈性、靈活敏捷的供應鏈。」

獨特的客戶合作模式持續造就行業領先的創新

自公司成立以來，與客戶密切合作一直是FourKites産品開發的基石。10位FourKites客戶中有超過9位為公司IdeaExchange作出積極貢獻，且FourKites的 創新合作夥伴計劃 已經為70多家公司的200多項産品帶來改進，包括Andersen Corporation、Canfor、Cardinal Health、Henkel、Kimberly-Clark、Smithfield和Sprouts Farmers Market等。

2022年發佈的全新解決方案包括：

全新 滯留和滯期 功能，幫助托運人更快、更主動地了解潛在滯留和滯期費用；根據潛在業務影響優先處理例外情況；必要時主動調整承運人、航道或其他因素。 「FourKites的自動化報告和海運跟蹤提供更加準確的實時數據，讓Canfor能夠更快回應客戶的詢問，提供有關後續貨運的最新資訊，而過去這些資訊必須人工追蹤。」— Canfor全球供應鏈副總裁Bob Hayes

功能，幫助托運人更快、更主動地了解潛在滯留和滯期費用；根據潛在業務影響優先處理例外情況；必要時主動調整承運人、航道或其他因素。 獲得專利的海運創新 ，讓國際托運人及其合作夥伴能夠充分了解每一次海運的每一個航段需要的所有複雜文件。

，讓國際托運人及其合作夥伴能夠充分了解每一次海運的每一個航段需要的所有複雜文件。 「淨零」倡議 ，幫助各公司減少供應鏈排放。該倡議包括FourKites的可持續發展中心（這是一套分析工具，可讓客戶更好地了解資源消耗和廢物産生情況）、新成立的可持續發展諮詢委員會、以及圍繞可持續發展的持續原創研究。 「追蹤排放並評估我們的表現——這一切都依賴於數據。這也是我們與FourKites合作感到興奮的地方，因為沒有它，我們便不會有我們維持良好運作所需要的關鍵數據。」— Cardinal Health物流副總裁Karen Betancourt

，幫助各公司減少供應鏈排放。該倡議包括FourKites的可持續發展中心（這是一套分析工具，可讓客戶更好地了解資源消耗和廢物産生情況）、新成立的可持續發展諮詢委員會、以及圍繞可持續發展的持續原創研究。 全新的統一客戶介面 ，整合了所有模式的可視化實時運輸和特定設施的數據。 「FourKites繼續表現出色，他們提供的工具非常有用，能夠從客戶至上的角度為客戶提供支持，這讓我印象深刻。在與他們的合作中，他們已經能夠將覆蓋範圍拓展至多個國家，積極管理工作，並全程不斷提升自身工具。我對他們的產品及敏捷的交付服務印象深刻」— 製造業物流策略分析師



，整合了所有模式的可視化實時運輸和特定設施的數據。

關於FourKites

領先的供應鏈可視化平台FourKites®將可視化從運輸擴展到工場、貨倉、店鋪等。FourKites 每天追蹤超過300萬件貨物，包括公路、鐵路、海運、空運、包裹和最後一公里配送，覆蓋超過 200 個國家和地區。FourKites 結合實時數據和強大的機器學習，幫助公司實現端到端供應鏈的數字化。全球1,200多個最知名的品牌，包括10大CPG公司中的9家和20大食品飲料公司中的18家，一致信賴FourKites能夠改變其業務，創造更靈活、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多詳情，請造訪 https://www.fourkites.com/ 。

媒體聯絡人：

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites代表）

+1 (650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ace1aaf-f9f8-4da4-b789-bf26126621db

1 Gartner，實時運輸可視化平台的關鍵能力，Carly West，2022年5月24日。

