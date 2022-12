Chuyên may sản xuất áo thun gia lai

May gia công áo thun quán ăn Cơ sở may áo thun thể thao

GIA LAI, VIệT NAM, December 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Xưởng gia công may mặc DonyXưởng may mặc Dony chính là cái tên đầu tiên mà Topnlist muốn giới thiệu đến trong danh sách này. Đây là địa điểm phân phối sản phẩm đồng phục chính cho rất nhiều trường học, khách sạn, bệnh viện,…ở Gia Lai nói rieeng và rất nhiều cả tỉnh thành khác trên toàn quốc.Hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên may, in, thêu áo quần đồng phục, áo thun, đồ bảo hộ lao độngKhông riêng gì khu vực Hồ Chí Minh hay Gia Lai mà hiện nay Dony đã là nhà cung cấp đồng phục cho toàn bộ hệ thống gym California trên toàn quốc, hệ thống Trường Quốc tế Việt Mỹ, Điện máy Chợ Lớn trên toàn quốc,… Thế nên, cho dù bạn ở đâu thì bạn cũng đều có thể đặt may đồng phục tại Dony bởi Dony có cung cấp dịch vụ đặt hàng từ xa và giao hàng siêu nhanh siêu tiện lợi.Bên cạnh đó, Dony có chế độ cam kết hoàn tiền 100% trong vòng 24h nếu hàng sai vải, không đúng mẫu hoặc trễ hẹn dù chỉ một ngày. Với những ưu điểm này có phải Dony chính là cái tên đáng lưu tâm dành cho những ai ở Gia Lai có nhu cầu may đồng phục và in thêu áo thun đó nhé.Thông tin liên hệ:Xưởng & Văn Phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCMXưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, HCMXưởng in thêu: 8 Thép Mới, Tân Bình, HCMĐiện thoại: 0906718123 (Mr Hồ Long) – 0938842123 (Ms Mỹ Linh)Email: info@dony.vnWebsite: dony.vn – dongphuc.dony.vnĐồng phục Gia LaiSẽ thật thiếu sót khi cái tên Đồng phục Gia Lai không được nhắc đến trong danh sách này phải không nào? Đồng phục Gia Lai sở hữu quy trình sản xuất sản phẩm khép kín từ khâu tư vấn, may, in ấn đến thêu. Thế nên, những sản phẩm của Đồng phục Gia Lai khi đến tay khách hàng luôn đảm bảo tốt về mẫu mã cũng như chất lượng.Xưởng may BichuXưởng may Bichu là một trong những địa chỉ may đồng phục đẹp tại Gia Lai. Trong suốt thời gian hoạt động, Xưởng may Bichu vẫn luôn nỗ lực hết sức mình, vượt qua nhiều khó khăn để có thể mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất và có giá cạnh tranh nhất cho khách hàng.Xưởng may Nguyễn Phong PrintKhi nhắc đến địa chỉ may đồng phục, in thêu áo thun chất lượng tại Gia Lai mà quên đi cái tên Nguyễn Phong Print chắc hẳn sẽ là thiếu sót đó nhé. Trải qua một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Nguyễn Phong Print đã trở thành một trong những địa điểm sản xuất đồng phục nổi tiếng tại khu vực Gia Lai.Giờ đây thì bạn chỉ cần lựa chọn cho mình một địa điểm may đồng phục, in thêu áo thun uy tín, chất lượng và phù hợp nhất với mình rồi phải không nào? Topnlist hy vọng rằng với những nội dung trên sẽ là thông tin hữu ích giúp các bạn dễ dàng đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết nhé!Xem thêm:

