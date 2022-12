Ở đâu làm áo thun fanclub, nhân viên, học sinh

Đặt may áo thun quán trà sữa Sản xuất áo thun thể thao

Chuyên may áo thun Gia Lai - Đặt may áo thun cho nhân viên - Bảng giá áo thun trường tư thục

Top 20 Mẫu Áo Thun Cho Fanclub, Câu Lạc Bộ Đẹp HOT Nhất1. Áo Thun Polo In Logo Câu Lạc Bộ Bóng ĐáÁo thun polo in logo câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng như Liverpool, Chelsea, PSG… dành cho các câu lạc bộ đá bóng, hâm mộ đội bóng… Áo màu xanh đen với viền tay cổ màu trắng.2. Áo Thun In Logo CLB Bộ Cầu LôngÁo thun in logo câu lạc bộ cầu lông có kiểu dáng năng động, khỏe khoắn nhờ các chi tiết in hai bên mạn sườn và vai. Tổng thể áo màu vàng được nhấn nhá bằng hình ảnh màu đỏ, dễ tạo ấn tượng cho người nhìn. Chất liệu vải thun lạnh bền, thoáng mát rất thích hợp chơi cầu lông.3. Áo Thun Trắng Phối Cam In LogoÁo thun trắng phối cam in logo được nhiều câu lạc bộ (CLB), fanclub yêu thích do thoáng mát, thoải mái khi vận động. Áo may form suông làm từ chất liệu cotton ít xù, bai nhão.4. Áo Thun Cam Viền Đen Có CổÁo thun cam viền đen có cổ mang đến năng lượng tích cực, nhiệt huyết, rất phù cho các CLB, đội nhóm trẻ tuổi. Chất liệu thun cá sấu cao cấp co giãn, thấm hút mồ hôi tốt, bền màu theo năm tháng.5. Áo Thun Cổ Tròn Màu Đỏ In HìnhÁo thun cổ tròn màu đỏ in hình tùy chọn có thiết kế đơn giản, năng động, trẻ trung. Form ôm vừa phải, tôn dáng người mang. Ngoài hình ảnh in trước ngực, CLB, fanclub có thể linh hoạt in thêm logo ở cánh tay trái hoặc phải.6. Áo Thun Cổ Đứng Xanh LamÁo thun cổ đứng xanh lam có kiểu dáng sporty, năng động, trẻ trung. Thiết kế đơn giản với phần tên fanclub, câu lạc bộ in ở ngực trái; bo áo viền xanh đen nổi bật.7. Áo Thun Cổ Đứng Phối Viền TayÁo thun cổ đứng phối viền tay may từ chất liệu thun cá sấu 2 gam màu 4 chiều cao cấp. Form áo rộng rãi, dễ mặc, dễ vận động, phù hợp cho nhiều đối tượng. Ngực trái có thể in logo câu lạc bộ, fanclub nếu muốn.8. Áo Thun Tay Ngắn Cổ Sơ MiÁo thun tay ngắn cổ sơ mi có dáng áo suông dài, dễ mix – match với quần kaki, jogger, jean, chân váy. Áo màu xanh lam, viền trắng phần cổ và bo tay; ngực trái có in logo câu lạc bộ, fanclub.9. Áo Thun Tay Dài Cổ ĐứngNếu bạn đang tìm thiết kế mùa đông cho fanclub, câu lạc bộ thì có thể tham khảo mẫu áo thun tay dài cổ đứng. Làm từ chất liệu thun dày dặn, co giãn tốt, áo có khả năng giữ nhiệt và tạo cảm giác thoải mái khi vận động. Phần tên câu lạc bộ, fanclub được in ở phần trụ áo.Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ của DONY:Đa dạng mẫu mã: áo cổ tròn, áo cổ trụ, áo cổ bẻ… với thiết kế đẹp, theo xu hướng. DONY còn nhận thiết kế riêng theo yêu cầu của khách.Có khả năng đáp ứng đơn hàng số lượng lớn trong thời gian gấp mà vẫn đảm bảo chất lượng.Hàng chuẩn chất lượng từ đường kim, mũi chỉ cho tới hình in thêu. Sản phẩm có tính đồng nhất cao, 100 cái như 1.Cam kết hoàn trả tiền nếu đơn hàng lỗi, kém chất lượng, bàn giao chậm trễ…May mẫu miễn phí cho khách hàng.Giá bán cạnh tranh, chiết khấu cho các đơn hàng đồng phục số lượng lớn.Vừa rồi là tổng hợp các mẫu áo thun cho fanclub, câu lạc bộ được yêu thích nhất. Khám phá thêm nhiều mẫu đồng phục hot trên website của chúng tôi nhé!

