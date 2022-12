PHILIPPINES, December 19 - Press Release

December 17, 2022 MARCOS RECIPES, IBINUKING SA 'PINAKBEST' BOOK IBINUKING ni Senadora Imee R. Marcos ang mga sekretong recipes o menu ng pamilyang Marcos sa face-to-face launching at signing ng kanyang libro na may titulong "PINAKBEST" sa Kamuning Bakery Café sa Quezon City. Ayon kay Marcos, ang mga paboritong pagkain ng kanyang mga magulang at mga kapatid, partikular si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay nakasulat sa libro, kabilang na ang Ilokano, Kapampangan, Bicolano, Visayan at Morrocan dishes. Sinabi ni Marcos na isinama nya sa libro ang paboritong pagkain ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr. na 'dinengdeng' at 'pinakbet' at ang niluluto ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos tuwing may okasyon sa Palasyo at sa kanilang ancestral home sa San Juan. Ayon kay Marcos, kabilang din ang ilan sa paboritong lutuin ni Pangulong Bongbong Marcos, Jr. na galing sa Paoay, Ilocos Norte. "Si Bongbong ang pinakamagaling sa amin na magluto. BBM is a very dedicated cook. Hindi naguumpisang magluto yan pag hindi kumpleto ang rekados. Ako naman serious gangster kung magluto, kung ano-ano na lang dahil sa tatlo kong anak na lalake," pahayag pa ni Marcos. Inilunsad ang libro na inareglo at sinulat ni Marcos katuwang ang bantog na si chef Reggie Aspiras, anak ni dating Tourism Sec. Jose Aspiras. Ayon kay Aspiras, inabot ng sampung taon ang pagkukulitan nila ni Sen. Marcos bago mailimbag ngayon 2022 ang libro. Agad bumili ng 200 piraso ng libro ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. (FFCCCII) sa pamumuno ni Henry Lim Bon Liong, maliban pa sa mga nabenta din sa ilang government officials, showbiz personalities at orders sa online. Bumili rin ang kontrobersyal aktres na si Deniece Cornejo na isa na ngayong Ambassdor for Environment ng DENR at publicist na si Jun Lalin. Mabibili ang libro via online at sa opisina ni Marcos sa halagang P598 kada piraso. Pinangunahan ni Mr. Wilson Flores ang event at dinaluhan nina DTI Sec. Alfredo Pascual, Pasig Cong. Roman Romulo, Quezon City Mayor Joy Belmonte, dating Mayor Elisa Dela Cruz-Candingan ng Hinundayan, Southern Leyte, CCP Chairman Dr. Jaime Laya, former Press Secretary Atty. Trixie Angeles, Federation of Filipino- Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc(FFCCCII) at iba pang officers.