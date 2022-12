PHILIPPINES, December 19 - Press Release

December 18, 2022 Gatchalian wants institutionalized Arabic Language and Islamic Values Education Amid the global celebration of the World Arabic Language Day today, December 18, Senator Win Gatchalian is pushing for the institutionalization of the Arabic Language and Islamic Values Education (ALIVE) in all public and private basic education schools outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Earlier this year, Gatchalian filed Senate Bill No. 382 or the Arabic Language and Islamic Values Education Act to provide Muslim Filipino learners the appropriate and relevant educational opportunities while recognizing their culture, which includes the teaching of Arabic Language and Islamic Values. The proposed measure will also ensure the contribution of Muslim Filipinos to national goals and aspirations aimed at making them partners in nation-building. According to Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, the proposed measure aligns with the objective of fostering inclusive education to address and respond to learners' diversity of needs, and ensure full participation, presence, and achievement in learning cultures and communities. Under the proposed measure, the subjects of Arabic Language or Islamic Values Education, or both, shall be taught to Muslim and non-Muslim Filipino learners. The bill also seeks the provision of relevant textbooks and instructional materials, as well as training or capacity-building of asatidz or teachers in most Muslim Filipino communities.Further, It seeks the provision of technical and financial educational assistance to DepEd-accredited or recognized madaris, which are privately-operated, community-based educational institutions whose core emphasis are Islamic studies and Arabic literacy. The medium of instruction in madaris is the Arabic language. "Bilang pagkilala sa kultura at mga kontribusyon ng ating mga kababayan at mga mag-aaral na Muslim, isinusulong natin ang mas pinaigting na mga programa sa ilalim ng Arabic Language and Values Education. Bahagi rin ito ng ating pagsisikap upang matiyak na pagdating sa dekalidad na edukasyon, hindi mapag-iiwanan ang ating mga mag-aaral na Muslim," said Gatchalian. Aside from public schools and private madaris in the country outside of BARMM, the proposed measure also covers learners enrolled in the Alternative Learning System (ALS). # # # ________________________________________ Arabic Language at Islamic Values Education isinusulong ni Gatchalian Sa gitna ng pagdiriwang ng World Arabic Language Day ngayong araw, isinusulong ni Senador Win Gatchalian na gawing institutionalized ang Arabic Language and Islamic Values Education o ALIVE sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Inihain ni Gatchalian ngayong taon ang Senate Bill No. 382 o ang Arabic Language and Islamic Values Education Act upang bigyan ang mga mag-aaral na Muslim ng angkop na edukasyon habang kinikilala ang kanilang kultura. Tinitiyak at kinikilala din ng panukalang batas ang ambag ng mga Pilipinong Muslim bilang katuwang sa pagkamit ng mga layunin ng bansa. Ayon kay Gatchalian, na siyang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, naaayon ang panukalang batas sa pagsusulong ng inclusive education upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral at tiyakin ang kanilang ganap na pakikilahok at pagkamit ng kahusayan nang naayon sa kanilang mga kultura at mga komunidad. Sa ilalim ng panukalang batas, ang Arabic Language at Islamic Values Education ay ituturo sa mga mag-aaral na Muslim at hindi Muslim. Titiyakin din ng panukala ang pagkakaroon ng sapat na textbook at instructional materials, pati na rin ang pagsasanay sa mga asatidz o mga guro sa mga komunidad ng mga Pilipinong Muslim. Isinusulong din ng panukalang batas ang pagbibigay ng technical assistance at tulong pinansyal sa mga DepEd-accredited madaris o mga pribado at community-based na mga paaralang nakatutok sa Islamic studies at Arabic literacy. Ang wikang gamit sa pagtuturo sa mga madaris ay Arabic language. "Bilang pagkilala sa kultura at mga kontribusyon ng ating mga kababayan at mga mag-aaral na Muslim, isinusulong natin ang mas pinaigting na mga programa sa ilalim ng Arabic Language and Values Education. Bahagi rin ito ng ating pagsisikap upang matiyak na pagdating sa dekalidad na edukasyon, hindi mapag-iiwanan ang ating mga mag-aaral na Muslim," ani Gatchalian. Maliban sa mga pampublikong paaralan at mga pribadong madaris, saklaw din ng panukalang batas ang mga mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS. # # #