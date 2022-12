Sunwing célèbre son premier vol hivernal entre la ville de Québec et la destination exotique du Panama

/EIN News/ -- Les clients peuvent explorer les tropiques davantage grâce à des vols directs vers le Panama, Roatán et Cayo Largo, les nouvelles destinations du programme hivernal de Sunwing au départ de Québec



MONTRÉAL, 16 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier vol de Sunwing à destination du Panama depuis l’aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a décollé aujourd’hui, marquant le début de la saison hivernale pour les résidents de la ville de Québec et des environs, qui pourront profiter davantage de leurs escapades tout compris. Le premier vol vers le Panama, nouvelle destination offerte dans cette région, fait suite à l’annonce de l’horaire hivernal du voyagiste, qui prévoit une augmentation de son nombre de sièges pour l’hiver 2022-2023 en réponse à une demande soutenue pour des voyages dans les destinations soleil. Les résidents de Québec peuvent aussi réserver leurs vacances bien méritées à Roatán au Honduras dès décembre, en plus de profiter en janvier d’une ambiance estivale à Cayo Largo, la dernière destination offerte par Sunwing à Cuba.

« Nous sommes ravis de lancer officiellement la saison hivernale à Québec avec le vol inaugural d’aujourd’hui à destination du Panama, qui sera suivi d’autres vols vers les magnifiques destinations caribéennes de Roatán et de Cayo Largo dans les prochaines semaines », a dit Lyne Chayer, directrice générale, Vacances Sunwing, Québec. « Nos clients recherchent plus de valeur et d’expériences cet hiver, et grâce à une vaste gamme de forfaits vacances avec des économies sur les hôtels-boutiques et les centres de villégiature tout compris dans ces destinations populaires, nous rendons les voyages plus accessibles aux clients québécois désireux d’explorer, de célébrer et de s’amuser plus cet hiver. »

« Le fantastique éventail de destinations vacances offertes par Sunwing au Mexique, à Cuba, en République dominicaine, et maintenant au Panama et au Honduras, saura assurément plaire aux amoureux de soleil de Québec et de l’est du Québec », a dit Stéphane Poirier, président-directeur général de YQB. « Nous saluons l’engagement de Sunwing à élargir son offre à partir de Québec avec l’ajout de trois nouvelles destinations vacances. Ces ajouts répondent à une demande de la population et s’alignent parfaitement avec notre objectif d’offrir plus d’options aux voyageurs de la région. »

Sunwing proposera des vols hebdomadaires de Québec vers le Panama les vendredis du 16 décembre 2022 au 7 avril 2023, vers Roatán les lundis du 12 décembre 2022 au 3 avril 2023, ainsi que vers Cayo Largo les jeudis du 19 janvier 2023 au 6 avril 2023.

Les clients pourront découvrir la biodiversité des écosystèmes de la vallée d’Antón, visiter l’emblématique canal de Panama ou vivre des aventures sous-marines en plongée en apnée dans certains des meilleurs sites des Caraïbes. Les vacanciers avides de spontanéité peuvent également bénéficier des aubaines de dernière minute sur la côte ensoleillée de Cuba pour profiter des rayons du soleil sur les plages immaculées de Cayo Largo.

Les résidents de Québec explorant un paradis tropical cet hiver trouveront tout ce dont ils ont besoin dans l’une des options d’assurance voyage complète de Sunwing. Grâce à une protection en cas de modification et d’annulation, à des soins médicaux d’urgence et à une couverture en cas d’interruption de voyage, les clients pourront voyager en toute confiance et avoir l’esprit plus tranquille pendant leurs vacances.

Les clients peuvent réserver leurs escapades hivernales au Panama, à Roatán et à Cayo Largo à partir de Québec cet hiver en communiquant avec leur agent de voyage ou en réservant leur place au paradis sur Sunwing.ca/fr.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants à destination chevronnés de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice principale marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b27ab846-a761-49fd-a7f6-c4b43e58585f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ec0be4d-69df-405b-afe1-8791f22a2c2c