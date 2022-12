Pershimex annonce une nouvelle date d’assemblée extraordinaire et des informations additionnelles relativement à la fusion avec Abcourt

Le Comité Spécial et le Conseil d’administration déterminent à l’unanimité que la Fusion continue d’être dans le meilleur intérêt de la Société et équitable pour les Actionnaires



Le Conseil d’administration confirme sa recommandation unanime aux Actionnaires de voter EN FAVEUR de la Résolution relative à la Fusion

L’assemblée annuelle et extraordinaire sera tenue le 27 décembre 2022 à 10 h 00 (heure de Val-d’Or)

La Date de fermeture des registres pour l’assemblée annuelle et extraordinaire demeure le 2 novembre 2022

/EIN News/ -- VAL-D’OR, Québec, 16 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce aujourd’hui des informations additionnelles visant l’entente de fusion conclue le 18 novembre 2022, en vertu de laquelle la corporation publique Mines Abcourt Inc. (« Abcourt ») avait accepté d’acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Pershimex afin de créer l’un des plus importants portefeuilles de propriétés parmi les explorateurs des principales régions aurifères du Québec et parmi les producteurs et explorateurs aurifères émergents et diversifiés du Québec (la « Transaction »). La Transaction annoncée le 21 novembre 2022 doit se faire par voie d’une fusion tripartite (la « Fusion ») en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

La Société annonce que le Comité Spécial de la Société (le « Comité Spécial »), formé dans le cadre de la Transaction, et le Conseil d’administration de Pershimex ont pris connaissance et pris en considération l’impact du dernier communiqué de presse d’Abcourt daté du 13 décembre 2022 intitulé « Abcourt annonce une mise à jour des ressources minérales à la mine Géant Dormant » (le « Récent Communiqué de ressources ») dont un exemplaire fut déposé le 13 décembre sur le site SEDAR au www.sedar.com, au profil d’Abcourt et sur le site web d’Abcourt au www.abcourt.com. Les informations visant cette mise à jour de l’Estimation des ressources minérales pour la mine Géant Dormant ne sont pas soutenues par un rapport technique d’Abcourt à ce moment-ci, mais, conformément à la réglementation en valeurs mobilières, un nouveau rapport technique portant sur la mine Géant Dormant devra être déposé par Abcourt.

Suite au Récent Communiqué de ressources et étant donné la portée significative de l’information récente divulguée par Abcourt sur la Fusion, le Comité Spécial a pris soin de reconsidérer les paramètres de la Transaction et de la Fusion décrites à la Circulaire d’information datée du 18 novembre 2022 (la « Circulaire ») et transmise à ses Actionnaires dans le présent contexte de cette annonce d’Abcourt. Après analyse et discussion, le Comité Spécial et le Conseil d’administration de Pershimex déterminent à l’unanimité que la Fusion continue d’être dans le meilleur intérêt de la Société et équitable pour les Actionnaires de Pershimex. Dès lors, le Comité Spécial et le Conseil d’administration confirment leurs recommandations aux Actionnaires de voter EN FAVEUR de la Résolution relative à la Fusion telle que décrite et définie à la Circulaire. Il est recommandé à chacun des Actionnaires de Pershimex de lire dans son ensemble et attentivement la Circulaire.

Afin de permettre à l’ensemble des Actionnaires de Pershimex de prendre connaissance du Récent Communiqué de ressources d’Abcourt et d’en considérer l’impact sur leur vote visant la Résolution relative à la Fusion décrite à la Circulaire, le Conseil d’administration de la Société reporte l’assemblée annuelle et extraordinaire le 27 décembre 2022 à 10 h 00, à l’Hôtel Albert, 84 avenue Principale, Rouyn-Noranda (Québec) prévue et décrite à la Circulaire.

Par ailleurs, les Actionnaires de Pershimex ayant déjà voté en vue de l’assemblée annuelle et extraordinaire du 20 décembre 2022 ont l’opportunité de modifier leur vote sur la Résolution relative à la Fusion, conformément à la procédure décrite à la Circulaire, en vue de la nouvelle date d’assemblée annuelle et extraordinaire du 27 décembre 2022. Il est à noter qu’aucun geste n’est requis de la part des Actionnaires qui ont déjà voté et qui n’ont pas l’intention de modifier leur vote ou d’exercer leur droit à la dissidence pour la Fusion, tel que décrit à la Circulaire.

À propos de Corporation Ressources Pershimex

Corporation Ressources Pershimex est une société d’exploration et de développement miniers dont les projets sont principalement situés dans la région de l’Abitibi, au Québec, au Canada, et qui se concentrent sur la découverte et l’exploitation de gisements aurifères à haute teneur.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Tél.: (819) 825-2303 Cell. : (819) 860-2621

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.