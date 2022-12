MasterControl lève une ronde de financement de série A de 150 millions de dollars auprès de Sixth Street Growth ; on l'estime désormais à 1,3 milliard de dollars

S'étant développée à titre privé pour cumuler plus de 100 millions de dollars en ARR, la société utilisera cette première ronde de financement pour accélérer le développement de produits de ses offres SaaS en matière de QMS et de MES

/EIN News/ -- SALT LAKE CITY, 16 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl, fournisseur de premier plan de solutions logicielles de qualité et de fabrication pour les sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui son tout premier financement, une ronde de série A de 150 millions de dollars menée par Sixth Street Growth. MasterControl bénéficie d'une croissance profitable depuis près de 30 ans, et avec ce financement, on l'estime à 1,3 milliard de dollars. Les recettes seront utilisées pour accélérer le développement de solutions SaaS au service des clients de la société dans le domaine des sciences de la vie à l'échelle mondiale, comprenant Pfizer, Cochlear, Thermo Fisher Scientific et plus de 1 100 autres à travers le monde.



« Depuis près de 30 ans, nous sommes axés sur la mission de permettre la disponibilité de produits qui changent la vie pour davantage de personnes, et ce plus rapidement. Cet engagement nous a conduits à lutter contre les inefficacités en termes de qualité et de fabrication qui prolongeaient les cycles de recherche et livraison des produits. Nous observons un besoin urgent d'aider nos clients à livrer leurs technologies révolutionnaires sur le marché plus rapidement et à moindre coût », a déclaré Jon Beckstrand, PDG de MasterControl. « Notre objectif est l'ajout d'un partenaire stratégique dont les ressources et l'expertise nous aideront à répondre à la demande importante dont nos solutions font l'objet. Nous avons de la chance que l'équipe de placement expérimentée de Sixth Street Growth soit là pour nous aider à faire de cette vision une réalité. »

MasterControl utilisera ce financement pour continuer à créer et améliorer ses solutions tout en mettant un accent supplémentaire sur une technologie qui prédira et préviendra les problèmes de qualité, et permettra une véritable optimisation de la fabrication assistée par IA. Investir dans les nouvelles technologies comme l'IA, l'apprentissage machine et le traitement du langage naturel améliorera les résultats commerciaux parmi la clientèle et réduira les délais et coûts de conformité et administratifs, permettant à des produits qui changent la vie d'atteindre les patients dans des délais qui n'étaient auparavant pas réalisables.

Avant de bénéficier de ce financement, MasterControl s'est auto-amorcée pour cumuler plus de 100 millions de dollars en ARR avec une croissance d'une année sur l'autre de plus de 25 % à ce jour. Ayant bien avancé dans son expansion visant la disruption du marché des logiciels de pilotage de la production (manufacturing execution system, MES) d'une valeur de 17 milliards de dollars à travers le lancement de Manufacturing Excellence en 2019, l'entreprise a attiré bien plus de 100 nouveaux clients sur le marché des MES et observé une croissance des ventes de plus de 100 % chaque année. Comptant la moitié des 50 plus grandes sociétés de dispositifs médicaux et pharmaceutiques dans sa clientèle, MasterControl est bien positionnée pour pénétrer de nouveaux marchés adjacents à ses segments clés de dispositifs médicaux et pharmaceutiques, comme la sous-traitance du développement et de la fabrication, la médecine personnalisée et la thérapie génique et cellulaire.

« MasterControl est le leader SaaS qui aide à renforcer la transition numérique du secteur de la fabrication et s'assure que les organismes de sciences de la vie et autres entreprises fortement réglementées transmettent les produits les plus sûrs aux consommateurs aussi rapidement que possible », a commenté Nari Ansari, directeur général de Sixth Street Growth. « Elle associe un modèle commercial éprouvé, une équipe de direction accomplie, une clientèle prestigieuse et un historique de croissance solide. Nous sommes honorés d'être le premier investisseur externe de la société et impatients de soutenir sa réussite continue. »

William Blair a joué le rôle de conseiller auprès de Sixth Street Growth dans le cadre du placement. Pour de plus amples information concernant MasterControl, rendez-vous sur le site www.mastercontrol.com.

À propos de MasterControl

MasterControl est un fournisseur de premier plan de logiciels de qualité et de fabrication basés sur le cloud pour les sciences de la vie et d'autres secteurs réglementés. Depuis trois décennies, notre mission est la même que celle de nos clients : apporter plus tôt des produits qui changent la vie à plus de personnes. MasterControl aide les entreprises à numériser, automatiser et connecter les processus de qualité et de fabrication. Les outils MasterControl innovants ont fait leurs preuves en matière d'amélioration de la qualité des produits, de réduction des coûts et d'accélération du délai de mise sur le marché. Plus de 1 100 entreprises à travers le monde utilisent les solutions MasterControl pour rationaliser les opérations, maintenir la conformité, analyser et interpréter facilement de grandes quantités de données et visualiser les perspectives commerciales en temps réel. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.mastercontrol.com.

À propos de Sixth Street Growth

Sixth Street Growth réalise des placements privés dans des entreprises se trouvant à un stade intermédiaire ou avancé de leur croissance. L'équipe de Sixth Street Growth s'associe à des fondateurs et équipes de direction pour fournir des solutions de capital différenciées afin d'accélérer la croissance organique et inorganique. Sixth Street Growth est la plateforme de placement de croissance dédiée de Sixth Street, un cabinet d'investissement mondial de premier plan comptant plus de 60 milliards de dollars en actifs gérés et capital engagé. Sixth Street a investi plus de 9 milliards de dollars dans plus de 70 entreprises via sa franchise Growth depuis sa création. Sixth Street Growth a notamment investi dans Airbnb, AvidXchange, ConcertAI, Contentsquare, Datavant, Gainsight, Heap, MDLIVE, Spotify et Sprinklr. Pour tout complément d'information, consultez le site www.sixthstreetgrowth.com et suivez Sixth Street sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

