MasterControl erhält 150 Mio. USD Serie A-Finanzierungsrunde von Sixth Street Growth bei einer Bewertung von 1,3 Mrd. USD

Share This Article

News Provided By

Das privat geführte Unternehmen mit einem Umsatz von über 100 Mio. USD wird die erste Finanzierungsrunde nutzen, um die Produktentwicklung für seine QMS- und MES-SaaS-Angebote zu beschleunigen

/EIN News/ -- SALT LAKE CITY, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl, ein führender Anbieter von Qualitäts- und Produktionssoftwarelösungen für die Biowissenschaften, hat heute seine erste Finanzierung bekanntgegeben, eine 150-Millionen-Dollar-Runde der Serie A unter Führung von Sixth Street Growth. MasterControl ist seit fast 30 Jahren profitabel gewachsen und wird mit dieser Finanzierung mit 1,3 Mrd. USD bewertet. Der Erlös wird verwendet, um die Entwicklung von SaaS-Lösungen für die globalen Kunden des Unternehmens im Bereich der Biowissenschaften zu beschleunigen, zu denen Pfizer, Cochlear, Thermo Fisher Scientific und mehr als 1.100 andere Unternehmen weltweit gehören.



„Seit fast drei Jahrzehnten konzentrieren wir uns mit Nachdruck auf unsere Aufgabe, lebensverändernde Produkte für mehr Menschen schneller verfügbar zu machen. Dieses Engagement hat uns dazu veranlasst, Ineffizienzen in der Qualität und in der Fertigung zu beseitigen, die die Produktforschungs- und Lieferzyklen verlängerten. Wir sehen die dringende Notwendigkeit, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre bahnbrechenden Technologien schneller und zu geringeren Kosten auf den Markt zu bringen“, so Jon Beckstrand, CEO von MasterControl. „Unser Ziel ist es, einen strategischen Partner mit Ressourcen und Fachwissen zu gewinnen, der uns hilft, den großen Bedarf an unseren Lösungen zu decken. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir das erfahrene Investmentteam von Sixth Street Growth haben, das uns dabei hilft, dies zu verwirklichen.“

MasterControl wird die Finanzierung nutzen, um seine Lösungen weiter auszubauen und zu verbessern. Gleichzeitig wird das Unternehmen seinen Fokus auf Technologien legen, die Qualitätsereignisse vorhersagen und verhindern sowie eine echte KI-gestützte Fertigungsoptimierung ermöglichen. Investitionen in neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung werden die Geschäftsergebnisse der Kunden verbessern und den Zeit- und Kostenaufwand für die Einhaltung von Vorschriften und die Bürokratie reduzieren, so dass Patienten lebensverändernde Produkte in einem Zeitrahmen erhalten, der früher nicht möglich war.

Vor der Aufnahme einer Finanzierung hat sich MasterControl durch Bootstrapping einen Umsatz von mehr als 100 Mio. USD erarbeitet, mit einem Wachstum von über 25 % gegenüber dem Vorjahr. Mit der Einführung von Manufacturing Excellence im Jahr 2019 hat das Unternehmen bereits weit über 100 neue Kunden auf dem MES-Markt gewonnen und verzeichnet jedes Jahr ein Umsatzwachstum von mehr als 100 %, was den 17 Mrd. USD großen Markt für Manufacturing Execution Systems (MES) revolutionieren wird. Mit der Hälfte der 50 größten Pharma- und Medizingeräteunternehmen als Kunden ist MasterControl in der Lage, neue Märkte zu erschließen, die an seine Kernsegmente Pharma und Medizingeräte angrenzen, wie z. B. Auftragsentwicklung und -herstellung, personalisierte Medizin sowie Zell- und Gentherapie.

„MasterControl ist der führende SaaS-Anbieter, der den digitalen Wandel in der Fertigungsindustrie unterstützt und sicherstellt, dass Biowissenschaften und andere stark regulierte Unternehmen die sichersten Produkte so schnell wie möglich zum Verbraucher bringen“, so Nari Ansari, Managing Director bei Sixth Street Growth. „Das Unternehmen verfügt über ein bewährtes Geschäftsmodell, ein erfahrenes Führungsteam, einen bedeutenden Kundenstamm und eine solide Wachstumsbilanz. Wir fühlen uns geehrt, der erste externe Investor des Unternehmens zu sein und freuen uns darauf, den weiteren Erfolg des Unternehmens zu unterstützen.“

William Blair fungierte als Berater von Sixth Street Growth im Zusammenhang mit der Investition. Für weitere Informationen über MasterControl besuchen Sie bitte www.mastercontrol.com.

Über MasterControl

MasterControl ist ein führender Anbieter von cloudbasierter Qualitäts- und Produktionssoftware für die Biowissenschaften und andere regulierte Branchen. Seit drei Jahrzehnten verfolgen wir das gleiche Ziel wie unsere Kunden – wir möchten lebensverändernde Produkte schneller für mehr Menschen zugänglich machen. MasterControl unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung von Qualitäts- und Fertigungsprozessen. Die innovativen MasterControl-Tools haben sich bei der Verbesserung der Produktqualität, der Kostensenkung und der Verkürzung der Markteinführungszeit bewährt. Mehr als 1.100 Unternehmen weltweit nutzen die Lösungen von MasterControl, um Abläufe zu rationalisieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, große Datenmengen einfach zu analysieren und zu interpretieren und Geschäftseinblicke in Echtzeit zu visualisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mastercontrol.com.

Über Sixth Street Growth

Sixth Street Growth tätigt private Investitionen in Wachstumsunternehmen im mittleren und späten Stadium. Das Team von Sixth Street Growth arbeitet mit Gründern und Managementteams zusammen, um differenzierte Kapitallösungen zur Beschleunigung des organischen und anorganischen Wachstums anzubieten. Sixth Street Growth ist die spezielle Plattform für Wachstumsinvestitionen von Sixth Street, einer führenden globalen Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen und zugesagtem Kapital von über 60 Milliarden USD. Sixth Street hat seit seiner Gründung über 9 Milliarden USD in mehr als 70 Unternehmen durch sein Growth-Franchise investiert. Zu den ausgewählten Investitionen von Sixth Street Growth gehören Airbnb, AvidXchange, ConcertAI, Contentsquare, Datavant, Gainsight, Heap, MDLIVE, Spotify und Sprinklr. Weitere Informationen finden Sie unter www.sixthstreetgrowth.com und folgen Sie Sixth Street auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

Medienkontakte:

Jennifer Sefakis

MasterControl

jsefakis@mastercontrol.com

+1-801-560-9608

Patrick Clifford

Sixth Street Growth

pclifford@sixthstreet.com

+1-646-906-4339