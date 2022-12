CGG Annonce la Vente de sa Bibliothèque de Données Multi-Clients Sismiques Terrestres US

/EIN News/ -- Paris, France – le 16 décembre 2022

CGG annonce ce jour la vente de sa bibliothèque de données sismiques terrestres américaines composée d’environ 20,000 square miles (environ 52 000 Km2) à Bon Ton Seismic LLC (Bon Ton), pour un montant total de 63 millions$.

Sophie ZURQUIYAH, DG de CGG a déclaré : " La vente de notre bibliothèque de données sismiques terrestres américaines fait partie d'un processus continu de gestion de notre portefeuille d'activités, initié en 2018. L’activité Earth Data sera désormais focalisée sur les principaux bassins d'hydrocarbures offshore prolifiques, la capture et stockage du CO 2 , les minéraux et les mines, et sur le digital. Nous nous réjouissons de transférer notre bibliothèque de données sismiques terrestres dans les mains compétentes de Bon Ton. "

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com













Pièce jointe