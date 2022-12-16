Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 荣获 DNV 品质管理系统验证证书和 ISO 9001:2015 证书

/EIN News/ -- 特曼库拉，加利福尼亚, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group （“Group”），作为 Nikkiso Co., Ltd（日本）集团的一部分，很荣幸获得了 DNV 品质管理系统验证证书和 ISO 9001:2015 证书。该奖项颁发给了 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 集团工艺系统部门总裁 George Pappagelis。该证书颁布给位于加利福尼亚锡尔比奇的 Cosmodyne LLC。



IISO 9001 被定义为国际标准，规定了质量管理体系 (QMS)的要求，帮助企业和组织更有效地开展工作，提高客户满意度。获得并实行 ISO 9001 认证和标准化管理体系，可以降低运营成本，提高底线，拥有竞争优势，提高声誉，并提供更好的产品和服务，所有这些最终都会让我们的客户受益。

Nikkiso Cosmodyne 公司总裁 George Pappagelis 说道，“我们坚信质量提升是一个持续的过程，要求我们永不停止提升改进。”“我们的内部纠正行动系统有助于确保我们所有的内部系统、未来流程和设计尽可能不出现问题。”

ISO 9001 证书确保我们每一位员工每天都以质量为导向。

关于 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为 Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、透平膨胀机、热交换器等）以及工业气体、天然气液化 (LNG)、氢液化 (LH2) 和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries 成立于 50 余年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，也是一家由约 20 个经营实体组成的共同控制集团。

更多信息，请访问www.nikkisoCEIG.com和www.nikkiso.com。

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