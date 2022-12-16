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Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 榮獲 DNV 管理體系認證和 ISO 9001:2015 證書

/EIN News/ -- 特曼庫拉，加利福尼亞, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group （「Group」），作為 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團的一部分，很榮幸獲得了 DNV 管理體系認證和 ISO 9001:2015 證書。該獎項頒發給了Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 集團工藝系統部門總裁 George Pappagelis。本證書頒佈給位於加利福尼亞州錫爾比奇的 Cosmodyne LLC

IISO 9001 被定義為國際標準，規定了品質管理體系 (QMS)的要求，幫助企業和組織更有效地開展工作，提高客戶滿意度。獲得並實行 ISO 9001 認證和標準化管理體系，可以降低營運成本，提高底線，擁有競爭優勢，提高聲譽，並提供更好的產品和服務，所有這些最終都會使我們的客戶受益。

Nikkiso Cosmodyne 公司總裁 George Pappagelis 說道，「我們堅信品質提升是一個持續的過程，要求我們永不停止提升改進。」「我們的內部糾正行動系統有助於確保我們所有的內部系統、未來流程和設計盡可能不出現問題。」

ISO 9001 證書確保我們每一位員工每天都以質量為導向。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES
Cryogenic Industries, Inc. (現為 Nikkiso Co., Ltd. 旗下成員)：成員公司製造和支援工程低溫氣體處理設備（泵、透平膨脹機、熱交換器等）以及工業氣體、天然氣液化（LNG）、氫液化（LH2）和廢熱回收有機朗肯循環的處理設施。Cryogenic Industries 成立於 50 餘年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，也是一家由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

更多資訊，請造訪 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com

媒體聯絡人:
Anna Quigley
+1.951.383.3314
aquigley@cryoind.com


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Distribution channels: Energy Industry


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