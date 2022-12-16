MasterControl 獲 Sixth Street Growth 1.5 億美元 A 輪融資，估值達 13 億美元

作為私營企業，其年度經常性收入高達 1 億美元以上，公司的首輪融資將用於加快 QMS 和 MES SaaS 產品的開發。

/EIN News/ -- 鹽湖城, Dec. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為生命科學提供品質和製造軟件解決方案的領先供應商 MasterControl 今日宣佈其首次融資，即由 Sixth Street Growth 領導的 1.5 億美元的 A 輪融資。MasterControl 公司在近 30 年時間裏實現了盈利性增長，此輪融資後，其估值達 13 億美元。所得資金將用於加快開發 SaaS 解決方案，更好地服務於全球生命科學客戶如 Pfizer、Cochlea、Thermo Fisher Scientific 等全球 1100 多家公司。



MasterControl 的 CEO Jon Beckstrand 說道「近三十年來，我們一直專注於我們的使命——讓更多人更快地獲得改善生活的產品。這一承諾促使我們解決導致產品研究滯後，交付週期延長的品質和製造效率低下的問題。我們看到幫助客戶以更快速度，更低成本向市場交付突破性技術這樣一種迫切需要」「我們的目標是增加一個擁有資源和專業知識的戰略合作夥伴，有助於滿足我們解決方案的重大需求。很幸運我們能擁有 Sixth Street Growth 經驗豐富的投資團隊來助力實現這一目標。」

MasterControl 將利用這筆融資繼續構建和增強其解決方案，同時在預測和預防品質事件的技術上投入更多關注，實現真正的人工智能輔助製造優化。投資人工智能、機器學習和自然語言處理等新技術有助於提高客戶的業務成果，減少合規和繁文縟節的時間和成本，以過去所無法實現的時間範圍為患者帶來改善生活的產品。

獲得資金前，MasterControl 自力更生，其年度經常性收入超 1 億美元，迄今為止，年增長率高達 25% 以上。藉助在 2019 年推出 Manufacturing Excellence，在其不斷擴展，不斷顛覆規模達 170 億美元的製造執行系統 (MES) 市場的過程中，已經在 MES 市場吸引了 100 多個新客戶，且每年的銷售額增長超過 100%。全球前 50 製藥和醫療設備公司中有近一半為 MasterControl 的客戶，MaterControl 準備進軍合同開發與製造、個性化醫療以及細胞和基因治療等與核心製藥和醫療設備領域相鄰的新市場。

Sixth Street Growth 執行董事 Nari Ansari 表示：「MasterControl 是 SaaS 引領者，助力製造業的數碼化轉型，確保生命科學和其他受到高度監管的組織盡快向消費者提供最安全的產品。」「擁有成熟的商業模式、成功的領導團隊、龐大的客戶群和穩健的增長紀錄。我們很榮幸成為該公司的首個外部投資者，會繼續提供支援，期待取得成功。」

William Blair 在此次投資中擔任 Sixth Street Growth 的顧問。如欲了解更多關於 MasterControl 的資訊，請造訪 www.mastercontrol.com。

關於 MasterControl

MasterControl 是為生命科學和其他受監管行業提供雲端品質和製造軟件的領先供應商。三十年來，我們使命不改——讓更多的人更快地享受到改善生活的產品。MasterControl幫助企業實現品質和製造過程的數碼化、自動化和連接。MasterControls 創新型工具在改善產品品質、降低成本和加快上市時間方面有着良好的紀錄。全球超過 1100 家公司使用 MasterControl 解決方案，簡化操作，保持合規性，輕鬆分析和解釋大量數據，並實時可視化業務洞察力。如欲了解更多資訊，請造訪 www.mastercontrol.com。

關於 Sixth Street Growth

Sixth Street Growth 對中後期成長型公司進行私人投資。Sixth Street Growth 團隊與創始人和管理團隊合作，提供差異化資本解決方案，加快有機和無機增長。Sixth Street Growth 是 Sixth Street 的專用增長投資平台。Sixth Street 是全球領先投資公司，管理資產和承諾資本超 600 億美元。自成立以來，Sixth Street 已透過其 Growth 專營權向 70 多家公司投資超過 90 億美元。Sixth Street Growth 的精選投資包括 Airbnb、AvidXchange、ConcertAI、Contentsquare、Datavant、Gainsight、Heap、MDLIVE、Spotify 和 Sprinklr。如欲了解更多資訊，請造訪 www.sixthstreetgrowth.com，透過LinkedIn，Twitter 和 Instagram.關注我們。

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