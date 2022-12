Aduro annonce la réception d'un produit d'environ 1,1 million de dollars provenant de l'exercice de bons de souscription et d'options d'achat d'actions

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, 16 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies à base d'eau brevetées pour le recyclage chimique des plastiques et la transformation du pétrole brut lourd et des huiles renouvelables en matières premières et en carburants de plus grande valeur, annonce avoir reçu, depuis le 1er septembre 2022, un produit total de 1 109 103 $ provenant de l'exercice de 1 638 390 bons de souscription à un prix d'exercice de 0,50 $, de 118 635 bons de souscription à un prix d'exercice de 0,80 $ et de 300 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 0,65 $. Par conséquent, la Société a émis 2 057 025 actions ordinaires lors de l'exercice des bons de souscription et des options d'achat d'actions.



Les bons de souscription de 0,50 $ ont été émis dans le cadre d'un placement privé clôturé le 4 février 2021, dont la date d'expiration était le 4 février 2025. Les bons de souscription de 0,80 $ ont été émis dans le cadre d'un placement privé clôturé le 14 mai 2021, dont la date d'expiration était le 14 mai 2023.

Ofer Vicus, président-directeur général, a commenté : « Nous apprécions vivement cette démonstration de soutien de la part de nos détenteurs de bons de souscription et d'options d'achat. Le produit supplémentaire servira à accélérer les activités d'expansion du laboratoire et les projets en cours, y compris la mise en service des unités pilotes à flux continu. »

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué incluent l'utilisation proposée par la direction du produit reçu à l'exercice des bons de souscription et des options d'achat d'actions. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent un changement dans le plan de la direction pour l'utilisation proposée du produit, les conditions défavorables du marché ainsi que d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82a6ce4f-0994-4673-845c-55f992ac6c60